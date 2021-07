Enceinte Cardi B montre le ventre nu de son bébé en bikini noir

Cardi B montre son côté sauvage… et son baby bump ! Lundi, la rappeuse de 28 ans, qui attend son deuxième enfant avec son mari Offset, a mis en évidence sa bosse grandissante lorsqu’elle s’est déshabillée en bikini noir alors qu’elle se synchronisait avec elle et le nouveau single de Normani, “Wild Côté.”

Dans la vidéo tournée à la maison, qui a été partagée sur Instagram, la rappeuse enceinte portait d’abord une robe en maille verte alors qu’elle se synchronisait avec le refrain de la chanson avant de remplacer cette tenue par un bikini noir pour rapper son couplet. La future maman a accessoirisé ses ensembles d’une perruque ombrée vert turquoise, d’un fard à paupières assorti, de talons noirs, de bracelets en argent, d’un collier, de boucles d’oreilles et de lunettes de soleil noires tendance. Cardi a sous-titré le message, “WILDSIDE ….Lien dans la bio [Normani]”, avec l’alun de Fifth Harmony prenant aux commentaires pour écrire, ” Je veux être toi quand je serai grand. ” Le duo a abandonné le single vendredi.

Cardi a annoncé sa grossesse le mois dernier lors de sa performance avec Offset et son groupe Migos aux BET Awards. Pour la performance, la musicienne portait un body noir moulant Dolce & Gabbana recouvert de strass avec un empiècement en maille sur le ventre. Après la performance, Cardi a partagé une publication Instagram avec une photo d’elle ne portant que de la peinture corporelle et montrant son baby bump. Juste un jour plus tard, elle a parlé davantage de sa grossesse dans deux articles consécutifs détaillant son parcours avec Offset jusqu’à leur deuxième grossesse, ainsi que la relation qu’elle est ravie de voir se former entre son enfant à naître et sa fille de 2 ans. Culture.

“Nous nous sommes écoutés, avons communiqué, prié, puis Dieu nous a bénis, nous et notre famille, avec une autre petite bénédiction. Notre maison est si heureuse et très occupée, mais nous sommes prêts et si heureux”, a-t-elle écrit dans le premier message, ajoutant la seconde, “Je sais juste que ces deux-là s’aimeront tellement et se disputeront tellement puisqu’ils ont 3 ans d’écart… tout comme moi et Henny. Mais une chose est sûre, c’est qu’ils se soutiendront comme non un autre ne le fera jamais.”

Cardi et Offset se sont mariés secrètement en septembre 2017 avant qu’Offset ne soit proposé sur scène lors d’un spectacle le mois suivant. Après une brève séparation de fin 2018 à début 2019, Cardi a demandé le divorce d’Offset en septembre 2020, mais le couple s’est réconcilié en novembre. Le couple n’a pas partagé quand leur deuxième paquet de joie devrait arriver.