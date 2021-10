Enceinte Jennifer Lawrence est décontractée chic pour une sortie à New York

Celui qui a dit que vous ne pouvez pas porter de blanc après la fête du Travail s’est clairement trompé.

Jennifer Lawrence est sorti pour manger un morceau au Mark Hotel à New York avec un ami Derek Blasberg le jeudi 14 octobre. Pour la sortie décontractée, l’actrice enceinte portait une jupe en lin blanche, qu’elle a associée à un haut boutonné blanc et bleu qui a été laissé déboutonné au sommet de son ventre. Elle a terminé le look avec une paire de chaussures plates jaunes et un sac fourre-tout beige.

Alors que Jennifer et Cooke Maroney se préparent à accueillir leur propre paquet de joie, Derek et son partenaire, Nick brun, a accueilli une paire de jumeaux en mai. Le responsable des partenariats mode et beauté pour YouTube a annoncé l’arrivée des bébés dans une publication Instagram réconfortante, déclarant en partie : « Celui qui a dit » il faut un village pour élever un enfant » n’était pas un parent de même sexe ayant des enfants via une sortie -La maternité de substitution d’État à la fin d’une pandémie mondiale. Il a fallu tant de villages (et de comtés, et d’États, etc.) pour fonder notre famille et nous leur sommes profondément reconnaissants. Ce bonheur est réel. «

Jennifer n’a pas encore commenté publiquement sa grossesse, mais son représentant a confirmé que l’actrice est une future maman le mercredi 7 septembre. 8.