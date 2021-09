Enceinte Kylie Jenner fait ses débuts avec Baby Bump pendant la Fashion Week de New York

Kylie Jenner confirme le bébé n°2 dans une vidéo touchante

Eh bien, il est sûr de dire que Kylie JennerLe baby bump va casser Internet.

Alors que la star de L’incroyable famille Kardashian était à New York pour la Fashion Week de New York le mercredi 7 septembre. Le 8, elle a donné aux fans leur premier regard en personne sur son ventre rond. Elle a été photographiée à l’extérieur du restaurant Carbone dans le quartier de Soho, et elle a également partagé des photos de son look sur Instagram.

La bosse était clairement visible dans son message, que Kylie a légendé avec un simple emoji de bébé ange. Sur les photos, elle portait une robe blanche courte et moulante avec un long manteau blanc et des lunettes de soleil argentées.

Kylie, qui attend son deuxième enfant avec Travis Scott, a fait ses débuts en ligne hier. Des semaines après E! News a confirmé que Kylie était enceinte une deuxième fois, la future maman a posté une vidéo sur Instagram confirmant la nouvelle. Le clip de 90 secondes montrait Kylie et Travis obtenant les résultats du test de grossesse, partageant l’annonce avec sa mère Kris Jenner et assister à un rendez-vous chez le médecin avec leur fille de 3 ans, Stormi Webster.

On dirait que le premier-né du couple a déjà hâte d’être une grande sœur alors que la vidéo montrait Stormi en train d’embrasser doucement le ventre de Kylie. “Stormi est pleinement consciente qu’un bébé arrive et elle est tellement excitée”, a déclaré une source proche de Kylie à E! Nouvelles. “Elle pose toujours des questions et veut toucher le ventre de Kylie.”