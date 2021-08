Enceinte portable Xiaomi Mi, analyse et avis | La technologie

Xiaomi veut rendre l’été heureux et, bien sûr, parmi l’ensemble du portefeuille de produits de la société chinoise, nous trouvons un haut-parleur Bluetooth parfait pour quitter la maison, surtout maintenant que beaucoup d’entre nous vont avec de la musique en excursion ou à la piscine.

Dans ces situations, nous recherchons un appareil qui a suffisamment de puissance pour profiter de la musique, mais aussi de la polyvalence et, surtout, qu’il n’a pas besoin d’être porté sur des cotons et résiste aux coups.

Le haut-parleur Bluetooth portable Mi remplit non seulement tout cela, mais aussi Il peut être mouillé. Ensuite, nous vous donnons notre opinion dans cette analyse.

Enceinte Bluetooth portable Xiaomi MiDimensions213 x 74 x 74Poids749 grammesRésistance à l’eauIPX7Batterie2,600 mAh | Environ 13 heures de musique à 50% | Le chargement USB-C prend environ 4 heures Plage de fréquence 80 Hz à 20 KHz Impédance 4 Ω Puissance 2 haut-parleurs de 8 W chacun Transmission Bluetooth 5.0 | Distance jusqu’à 15 mètresPorts de charge USB-C | Billet 3,5 mm Prix Environ 38 euros sur Amazon

Sections de l’analyse du haut-parleur portable Xiaomi Mi:

Une conception tout-terrain qui résiste à l’eau que vous jetez dessus

Nous allons commencer à parler de design, car c’est là que nous commençons toujours et c’est toujours très important. Nous avons un corps complètement entouré de mesh d’où sort le son.

En haut, nous avons un panneau de boutons en caoutchouc cela nous aide à contrôler différents paramètres à la fois du haut-parleur et des profils et options sonores et une sorte de couvercle en plastique plus dur à chaque extrémité.

À la base, nous avons deux pieds en caoutchouc qui l’empêchent de glisser sur des surfaces lisses et légèrement inclinées.

Dans l’un, nous avons simplement sérigraphié les règlements européens, mais dans l’autre, nous avons une petite tasse qui cache tellement un Prise jack 3,5 mm comme un USB-C.

C’est un peu une couverture rigide, mais c’est parfaitement logique parce que l’enceinte est étanche grâce à sa protection IPX7.

Il pourra se mouiller et s’immerger prudemment, mais en fin de compte, il n’est pas conçu pour une utilisation aussi extrême, mais pour quelque chose de plus normal comme les éclaboussures dans la piscine ou ce camping où il se met soudain à pleuvoir.

L’important, oui, c’est d’avoir toujours le capot latéral bien fermé car c’est ce qui assure une imperméabilité maximale. Bien sûr, on vous dit déjà qu’on l’a beaucoup mouillé et ça continue comme au premier jour.

L’enceinte est extrêmement portable grâce à sa dimensions de 213 mm de long, 74 de haut et encore 74 mm de profondeur, quant à son poids de seulement 749 grammes et, en plus, nous avons un petit corps à une extrémité que nous pouvons passer au travers du poignet, attacher au sac à dos ou à un mousqueton.

Et la vérité est que ces jours où nous l’utilisons, il a été très confortable de l’emmener à la piscine, en excursion et de se promener dans la maison grâce à sa batterie.

Collez n’importe où pour le design et la taille.

Autonomie conforme et recharge USB-C

Et pendant que nous y sommes, parlons de la batterie. Xiaomi nous dit que nous avons une batterie qui dure environ 13 heures avec le volume à 50%. C’est toujours très relatif et la vérité est que c’est un chiffre assez conservateur.

Dans nos tests, chronométrer le temps de jeu, on arrive à 10h avec un volume entre 70 ou 80%.

C’est pourquoi nous vous avons dit que c’est quelque chose de très variable, mais 10 heures, c’est quand même bien dans un haut-parleur avec ces caractéristiques.

Vous pourrez le charger avec n’importe quel chargeur USB-C (dans la boîte, en fait, seul le câble est inclus) et le temps de charge est d’environ 4 heures pour atteindre 2 600 mAh.

Panneau de boutons qui cache plus qu’il n’y paraît

Compte tenu de l’autonomie, passons au panneau de boutons. Dès que l’on allume l’enceinte pour la première fois, sans qu’elle ait été appairée avec d’autres appareils, elle passe en mode appairage et est visible pour la lier à notre baladeur.

Nous avons trouvé la connexion très robuste Et puis nous avons les boutons d’augmentation ou de diminution du volume typiques, ainsi que les boutons de lecture et de pause et Bluetooth si nous voulons associer le haut-parleur à un autre appareil.

Nous manquons de boutons pour passer d’un morceau à l’autre, mais les combinaisons entrent en jeu ici. En maintenant le bouton “plus” ou “moins” enfoncé, nous parcourrons la chanson et avec le bouton “plus” à côté du bouton “play”, nous basculerons entre le mode sonore normal et celui qui améliore les basses.

Enfin, nous avons ce bouton avec le logo ‘infini’ qui est utilisé pour associez deux des mêmes haut-parleurs et créez un mode stéréo, combinant les 16 W de puissance de chacun à… eh bien, ça, d’avoir un système vraiment stéréo qui simule deux canaux.

Nous n’avons pas pu le tester car nous n’avons pas deux unités, mais juste pour que vous sachiez que c’est la fonction du bouton.

Qualité sonore très acceptable, même s’il manque de volume

Mais passons à ce qui compte vraiment dans une enceinte, la qualité du son. Xiaomi a monté un double système sur cette enceinte et nous avons deux drivers d’une puissance de 8 W chacun.

Comme nous l’avons commenté, nous avons deux modes. D’une part, le standard, qui me semble le plus adapté à toutes les situations et à tous les genres musicaux.

Il a des basses percutantes qui ne rongent pas le reste du spectre et la vérité c’est que si on essaie de ne pas monter à 100% et qu’on reste entre 80% et 90%, l’expérience sonore est très bonne, sans distorsion et sans déranger.

D’un autre côté, nous avons le mode qui améliore les basses et oui, cela fonctionne et déforme moins que vous ne le pensez, mais la vérité est que je pense que l’expérience perd un peu car le ‘thump thump’ sonne très bien, mais nous sommes ne va pas bien apprécier les nuances du sujet.

Et le volume, au final, n’est pas aussi élevé que dans d’autres enceintes, mais bien sûr, le prix est aussi ce qu’il est et pour ces 40 euros l’expérience est très bonne.

D’ailleurs, nous avons un microphone qui nous permettra de répondre aux appels. Ce n’est pas que la qualité soit très bonne, mais si nous sommes dans la piscine avec le téléphone portable au loin, c’est une ressource qui ne dépasse pas.

Un haut-parleur parfait pour partir en randonnée ou emporter d’un point à un autre

Le Xiaomi Mi Portable Bluetooth est un haut-parleur portable, ni plus ni moins, qui ne s’intègre pas dans l’application ‘Home’ et nous devrons tout contrôler à la fois avec l’application de musique mobile et avec les boutons intégrés.

Je trouve qu’il a une bonne qualité sonore car bien qu’il manque de punch, il ne se déforme pas et les basses ne sont pas trop surdimensionnées.

Nous pourrons profiter de la musique en extérieur sans aucun problème Et, au final, ce qui ressort, c’est l’autonomie et ce design tout-terrain qui nous permet de le mettre au même endroit et de l’oublier.

Le Mi Portable Bluetooth Speaker est un haut-parleur Xiaomi axé sur les sorties sur le terrain ou les visites à la piscine. Il a une puissance de 16 W grâce à son double haut-parleur de 8 W, il a un format relativement compact et vous pourrez le mouiller sans aucun problème.

Si c’est ce que vous recherchez, un haut-parleur pour aller à la piscine ou en excursion, pour 40 euros est une excellente option.