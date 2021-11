Enceinte Quantum SonoTrix 81 : le jukebox des temps modernes avec un budget serré

La majorité des haut-parleurs Bluetooth sont portables, offrant commodité et adaptabilité.

Les haut-parleurs BLUETOOTH gagnent en popularité sur le marché ces jours-ci. L’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché est l’innovation des produits – en termes de conception, l’inclusion d’une batterie longue durée, un son surround à 360 degrés, des lumières LED personnalisables, des fonctionnalités de synchronisation d’applications, etc. La majorité des haut-parleurs Bluetooth sont portables, offrant commodité et adaptabilité.

Si vous recherchez un haut-parleur Bluetooth compact, élégant, durable et offrant une bonne qualité sonore, vous venez de le trouver dans le SonoTrix 81. Ce haut-parleur Bluetooth provient de la maison de la marque de technologie de consommation et de style de vie Quantum, et est une belle pièce d’équipements à la mode sur le marché. Disponible pour un modeste Rs 1 299, le haut-parleur est conçu à l’aide d’une technologie de pointe pour produire un son supérieur couplé à des basses percutantes.

Hors de son emballage, le SonoTrix 81 se présente comme un haut-parleur sans fil portable assez astucieux qui offre un son exceptionnel. Étant léger, vous pouvez transporter ce haut-parleur compact n’importe où. Ce haut-parleur utilise la dernière technologie Bluetooth 5.0 qui rend la vitesse d’appariement beaucoup plus rapide que les autres haut-parleurs Bluetooth et a une portée de 10 mètres. Vous pouvez utiliser le haut-parleur comme un haut-parleur mains libres personnel, grâce au micro intégré dans le haut-parleur Bluetooth.

Le haut-parleur a une capacité de batterie de 2000mAh offrant une durée de lecture allant jusqu’à 18 heures, 10 minutes (70 % du volume). Une charge complète ne prend que huit heures.

Avec une seule charge complète, il assure une autonomie de près de 20 heures et la sortie audio est sans distorsion ni effet strident. Il est certifié IPX7, vous pouvez donc emporter ce haut-parleur avec vous n’importe où – douche, longues randonnées, pistes en plein air, voyages de camping, etc. Autrement dit, vous pouvez pique-niquer sans souci. Il a une puissance garantie de 5 watts. La qualité sonore est équilibrée et adaptée à chaque environnement. Que vous écoutiez à l’intérieur ou à l’extérieur, vous en aurez pour votre argent.

De nos jours, vous avez besoin d’un haut-parleur qui non seulement produit une bonne qualité audio, mais complète également votre vie en vous facilitant la vie. C’est ce que fait le Quantum SonoTrix 81. Ce tout nouveau haut-parleur est un bel exemple de grandes choses dans de petits emballages car il vous offre de nombreuses fonctionnalités nouvelles et intrigantes à explorer, mais sert finalement de juke-box moderne. Il est disponible en trois couleurs passionnantes – noir, vert et bleu – et certainement à un prix très économique, alors allez-y.

Prix ​​public estimé : Rs 1 299

