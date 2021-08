Enceinte solaire UBON SP-40 : Profitez de toutes sortes de musique sous le soleil

Lorsque vous vous ennuyez avec votre liste de lecture, passez en mode FM et syntonisez vos stations FM préférées.

Il y a une tendance à supposer que les haut-parleurs à énergie solaire ne sont pas si avancés sur le plan technologique, sont difficiles à entretenir et sujets à des problèmes. Croyez-moi, ces enceintes peuvent être extrêmement faciles à entretenir. Il suffit de les nettoyer régulièrement pour éviter que la saleté et la poussière ne recouvrent les panneaux solaires. Je suggère l’utilisation d’un chiffon en microfibre pour essuyer ces panneaux. En dehors de cela, ils sont extrêmement portables, assez avancés sur le plan technologique avec une pléthore de fonctionnalités, ils fonctionnent même par temps nuageux et le meilleur, c’est qu’ils contribuent grandement à améliorer votre image de personne verte, sérieusement.

Un haut-parleur à énergie solaire est la meilleure solution pour l’expérience musicale en plein air lorsque vous n’avez pas accès à l’électricité. Il y a quelques mois, nous avions le haut-parleur stéréo sans fil (TWS) à énergie solaire SP-115 X-Planet de la marque d’accessoires de gadgets et d’électronique grand public UBON basée à New Delhi. Récemment, il a ajouté un membre supplémentaire à sa série de haut-parleurs Bluetooth solaires ; il a introduit le SP-40, au prix de Rs 2 499. Le haut-parleur offre une sauvegarde continue de l’alimentation jusqu’à quatre heures et prend en charge la FM/Radio, la carte TF, la double torche avec solaire, le port USB.

Le haut-parleur solaire SP-40 mesure 12 x 6 x 8,5 cm de dimensions corporelles, il pèse 480 g et est équipé de fonctionnalités telles que le chargement USB, la double torche avec panneau de chargement solaire, le bouton de commande, la radio FM, la prise en charge de la carte TF et plus encore. Il a un rapport signal sur bruit de 85 dB et une puissance maximale admissible de 12 W. Il est livré avec la dernière fonctionnalité TWS intégrée via Wireless V5.0 et peut être couplé via Bluetooth à la bande-son. Ce haut-parleur offre une alimentation de secours avec le support d’une batterie intégrée de 1200 mAh. Lorsque vous vous ennuyez avec votre liste de lecture, passez en mode FM et syntonisez vos stations FM préférées.

L’enceinte Bluetooth solaire UBON SP-40 est au prix de 2 499 Rs et peut être achetée dans tous les principaux magasins de détail et plateformes de commerce électronique. La meilleure chose est que vous pouvez facilement les transporter et vous connecter de manière transparente pour une meilleure expérience utilisateur. Un bon compagnon de musique extérieur.

Prix ​​public estimé : Rs 2 499

