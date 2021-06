Enceintes 2×1 dans Google : le Nest Hub tombe à 99 € et inclut un Nest Mini en cadeau | Vie

Avoir deux haut-parleurs intelligents peut ajouter beaucoup de jeu à votre maison intelligente, mais cela peut être un investissement très lourd pour commencer, à moins que vous ne profitiez d’offres comme celle-ci.

Pour commencer à créer une maison connectée, il est souvent recommandé de commencer par de simples enceintes comme la Nest Mini. Mais pour les amoureux de la cuisine le Nest Hub est une enceinte très complète qui permet plus de fonctions avec l’écran qu’elle intègre.

L’intérêt de ces produits est de pouvoir les combiner, d’en utiliser un au bureau pour écouter de la musique et donner des instructions, peut-être dans le salon pour contrôler la télévision avec des commandes vocales ou dans la chambre pour activer une routine le matin et la nuit. Maintenant, vous pouvez obtenir toutes ces options avec cette offre 2 en 1 et les placer dans les pièces les plus importantes de la maison.

La Fnac propose ce forfait à 99,90 euros, le Google Nest Hub et Nets Mini en cadeau. Si vous vouliez l’acheter séparément, le Nest Hub coûte 88,90 euros sur Amazon et le Google Nest Mini sur Media Markt pour 39 euros.

Le haut-parleur d’écran de Google. Il permet d’utiliser l’assistant à l’aide de l’écran tactile, qui peut afficher l’heure, l’heure ou pas à pas d’une recette de cuisine.

Avec l’offre Fnac vous pouvez économisez 28 euros et obtenez les deux appareils. Bien sûr, à cette remise, vous devez retirer les 3,99 euros pour les frais de livraison à domicile, sauf si décider de récupérer l’achat dans le magasin physique le plus proche.

La chose intéressante à propos Nest Mini est sa petite taille pour le placer dans n’importe quel coin de la maison, une table de chevet ou un bureau. Pendant ce temps, le Nest Hub se démarque par son écran, avec lui on peut consulter internet comme sur une tablette. Cela facilite des tâches telles que les achats en affichant les informations sur le produit et son prix, ou dans la cuisine en pouvant suivre les recettes non seulement avec l’audio de l’assistant virtuel. Vous pouvez voir ses qualités dans cette analyse que nous réalisons chez Computer Hoy.

En plus d’offrir le Nest Mini, La Fnac offre également un abonnement de trois mois à YouTube Premium à l’achat de tout produit Nest. Une option pour tester la plateforme de paiement Google et oublier les publicités qui deviennent si inconfortables dans les vidéos.

Pendant que vous faites le ménage, vous pouvez mettre de la musique sur les deux haut-parleurs pour l’écouter dans toute la maison. Si vous envisagez d’acheter une enceinte connectée pour contrôler à distance d’autres appareils connectés, cette offre vous permet de compléter votre maison connectée à un prix avantageux.

