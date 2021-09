Enceintes avec Alexa à prix cassé, pour 19,99 euros chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des moyens les plus simples que nous ayons pour rendre notre maison intelligente est d’acheter une enceinte, un investissement minimal qui peut nous donner une multitude d’équipements mais qui peut s’avérer être un investissement considérable si nous voulons inclure une de ces enceintes dans chaque l’un des séjours.

Et l’un des haut-parleurs intelligents les plus populaires sur le marché est l’Echo Dot avec Alexa, et maintenant sa troisième génération, vous pouvez l’obtenir pratiquement en cadeau dans l’une des offres les plus puissantes qu’Amazon a lancées ces dernières semaines.

Et est-ce que l’enceinte intelligente Echo Dot de troisième génération avec Alexa est à seulement 19,99 € sur Amazon, pas moins de 30 € de réduction par rapport à son prix indiqué précédemment.

Cette enceinte intelligente avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son omnidirectionnel et un microphone.

Ce haut-parleur intelligent Echo Dot de 3e génération avec Alexa à 19,99 $ a un rabais de 60% pour un temps limité, ce qui le rend idéal pour acheter plus d’une unité et ainsi vous pouvez installer un haut-parleur dans toutes les pièces de votre maison.

Pour installer cette enceinte intelligente dans votre maison, il vous suffit de la brancher sur le réseau et de la connecter au Wi-Fi, et vous pouvez lui demander pratiquement tout ce que vous voulez, mais aussi demander de la musique, les dernières nouvelles ou tout type d’information ça me vient à l’esprit.

Non seulement cela, mais vous pouvez profiter de toutes les compétences que vous offre Alexa, une sorte d’applications que vous pouvez personnaliser et qui couvriront pratiquement tous vos besoins.

Vous pouvez utiliser la technologie Drop In pour vous connecter avec d’autres pièces de votre maison ou même communiquer avec elles, en leur faisant savoir, par exemple, que la nourriture est prête. Vous pouvez également utiliser sa fonction mains libres pour communiquer avec vos amis et votre famille.

