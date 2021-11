ENCEINTES U&i PRIME SONIC 1 & 3 : un excellent choix pour les mélomanes

Avec la technologie Bluetooth 5.0, cet appareil prend en charge plusieurs options d’entrée, notamment USB, lecteur de carte Micro SD et port Aux-in 3,5 mm pour une portée allant jusqu’à 10 mètres.

Nous vivons avec le nouveau coronavirus depuis des mois maintenant. Alors que la pandémie perdure, il est compréhensible que les gens en aient marre de prendre des précautions sanitaires. Les restrictions s’assouplissent petit à petit, les écoles rouvrent, les gens ont commencé à fréquenter leur lieu de travail, les familles et les amis sont souvent vus se rassembler dans les jardins et les maisons pour passer du bon temps ensemble. Des études ont montré que la musique peut améliorer votre humeur et repousser la dépression liée à la pandémie ; vous pouvez profiter d’une expérience de divertissement audio complète avec une nouvelle gamme d’équipements audio de U&i. Récemment, cette entreprise d’accessoires pour gadgets et d’électronique grand public à croissance rapide a ajouté deux haut-parleurs Sonic à sa gamme de produits Prime. Nous avons examiné les deux produits, laissez-nous vérifier leurs principales caractéristiques et performances.

Haut-parleur U&i Prime Sonic 3 (Rs 1,399)

À vrai dire, écouter vos morceaux préférés à tout moment et n’importe où devient assez facile avec la série U&i Prime Sonic. Sonic 3 est une enceinte Bluetooth économique dotée de la technologie True Wireless Stereo (TWS). Il a une sortie de 10 W et offre jusqu’à huit heures de lecture de musique sur une seule charge, grâce à sa batterie de 1 800 mAh. Avec la technologie Bluetooth 5.0, cet appareil prend en charge plusieurs options d’entrée, notamment USB, lecteur de carte Micro SD et port Aux-in 3,5 mm pour une portée allant jusqu’à 10 mètres.

Du point de vue de l’apparence, il s’agit d’un haut-parleur très élégant doté d’une conception étanche IPX4 (ce qui signifie qu’il est certifié pour être protégé des petites éclaboussures d’eau). J’ai adoré la qualité de fabrication de l’enceinte ; il peut résister à une utilisation brutale modérée ou à des chutes accidentelles, comme cela peut être courant lors de rassemblements à l’extérieur. Dans presque la moitié du volume, vous pouvez régler le groove de la pièce. La qualité sonore est nette, la connexion Bluetooth avec votre téléphone portable ou votre ordinateur portable est de premier ordre. C’est un haut-parleur orienté extérieur qui est assez portable. Il fonctionne sur batterie et dispose d’une poignée de transport intégrée, vous pouvez donc l’emporter facilement avec vous lorsque vous êtes en déplacement. Dans l’ensemble, il a un profil sonore équilibré et neutre adapté à l’écoute de nombreux types de contenu audio différents.

Haut-parleur U&i Prime Sonic 1 (Rs 699)

Très abordable à Rs 699, ce nouveau haut-parleur est livré avec Bluetooth 5.0 et offre une sortie de 3W. On peut facilement profiter de la musique en streaming avec U&i Sonic 1, car il prend en charge plusieurs options d’entrée, notamment USB, lecteur de carte Micro SD et port Aux-in 3,5 mm. Il est doté d’un design robuste et offre jusqu’à quatre heures d’autonomie avec une seule charge. Le haut-parleur Sonic 1 prend en charge une portée de transmission de 10 mètres, a une capacité de batterie de 800 mAh et permet un temps de charge de la batterie de 1,5 heures.

Ce haut-parleur peut également devenir incroyablement fort, avec peu de compression présente au volume maximum, de sorte que votre son sonne propre à des niveaux de volume plus élevés. En somme, c’est un bon choix si vous recherchez un bon haut-parleur Bluetooth stéréo avec un budget serré.

