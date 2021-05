Enchanted 2: Maya Rudolph brise le silence sur Disney méchant + rôle

Les suites ne sont jamais une garantie, peu importe la qualité d’un film comme Enchanted. Mais Désenchanté est la preuve que l’espoir, la persévérance et un casting de tueur peuvent faire le travail. Alors que le film se prépare à démarrer en Irlande, nous sommes tous un pas de plus vers les aventures continues de Giselle et Phillip, ainsi que de l’introduction du tout nouvel ennemi de Maya Rudolph. Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie pour Disenchanted, mais Disney + sera l’endroit pour le voir. Ce qui signifie que le moment est venu de consulter l’offre d’abonnement qu’ils proposent, qui comprend Hulu et ESPN +.