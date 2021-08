Enchanted 2 s’est emballé, voyez comment le réalisateur et Amy Adams ont célébré

in

À la fin d’Enchanted, Giselle vivait son bonheur pour toujours dans le monde réel avec Robert de Patrick Dempsey et sa fille Morgan. Pendant ce temps, Nancy d’Idina Menzel et le prince Edward de James Marsden se sont mariés dans le monde animé d’Andalasia. Mais le drame continue avec Désenchanté, et j’ai hâte de voir comment les 15 dernières années ont été pour cet ensemble hétéroclite. Il y aura également une multitude de nouveaux personnages dans la suite en streaming, dont un méchant joué par la toujours délicieuse Maya Rudolph.