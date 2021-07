Enchère hebdomadaire aujourd’hui : les rendements augmentent alors que le FOMC fait allusion à une diminution des achats d’obligations

Cependant, Jerome Powell a averti que l’impact de la variante Delta ne pouvait pas être négligé.

Les rendements obligataires ont augmenté jeudi après que le Federal Open Market Committee (FOMC) a indiqué réduire son programme d’achat d’obligations alors que l’économie avait progressé vers des objectifs de faible chômage et d’inflation stable. Les rendements des obligations 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 ont terminé en hausse avant les enchères hebdomadaires, ont indiqué les courtiers.

Les nouvelles obligations de référence à 10 ans 6,10%-2031 ont clôturé à 6,1975%, soit près de 1 point de base de plus que la clôture de mercredi. Les obligations 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 ont terminé respectivement à 5,7210 % et 6,8292 % de rendement.

Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu le taux directeur inchangé à zéro à 0,25% et a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement dans le programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois, qui comprend 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres hypothécaires. Le rythme des achats d’obligations se poursuivra jusqu’à ce que « de nouveaux progrès substantiels » soient réalisés en matière d’emploi et d’inflation.

“L’économie a progressé vers ces objectifs, et le comité continuera d’évaluer le programme lors des prochaines réunions”, a déclaré le FOMC dans un communiqué. La déclaration du FOMC a indiqué que l’inflation était en avance sur l’objectif annuel de la Fed de 2%. Cependant, Jerome Powell a averti que l’impact de la variante Delta ne pouvait pas être négligé.

« Les rendements ont augmenté principalement parce que la Fed a indiqué qu’elle commencerait à diminuer d’ici la fin de l’année, donc fondamentalement, ils l’examineront lors des prochaines réunions. Les sentiments des traders sont largement neutres à légèrement négatifs, et c’est pourquoi il y a une légère correction des prix des obligations », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, CIO, revenu fixe, Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Pendant ce temps, les rendements des obligations à 5 et 14 ans les plus actives et négociées ont augmenté en raison des inquiétudes liées à l’offre en raison de sa présence dans l’enchère hebdomadaire d’obligations de la Reserve Bank of India prévue vendredi. Un concessionnaire d’une banque privée a déclaré que la demande sur le marché était faible en raison de problèmes d’approvisionnement, la plupart des commerçants ont allégé leur position avant la vente aux enchères. “La demande est faible et l’offre est constante, c’est pourquoi les rendements des titres publics augmentent”, a déclaré un courtier d’une grande banque privée.

Vendredi, la banque centrale vendra des obligations d’une valeur de Rs 32 000 crore, dont Rs 11 000 crore seront de 5,63 % à 2026 et Rs 10 000 crore seront de 6,64 % à 2035 obligations. De même, la RBI vendra également des obligations d’une valeur de Rs 4 000 crore et Rs 7 000 crore dans les segments du GoI FRB 2033 et 6,67 %-2050, respectivement.

