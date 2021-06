Enchère solaire : UP fait un AP, refuse les droits des enchérisseurs

En novembre 2020, un tarif de Rs 2/unité a été découvert dans les enchères solaires de Seci pour le Rajasthan.

Les enchères d’énergie solaire perdent leur caractère sacré et les développeurs leur confiance, l’Uttar Pradesh devenant le dernier État à annuler les offres gagnantes sans aucune raison valable, autre que l’attrait de tarifs plus bas découverts lors d’enchères ultérieures. A réception de la lettre d’annulation des offres de l’Agence de développement des énergies nouvelles et renouvelables de l’Uttar Pradesh (UPNEDA) lundi, les trois gagnants de l’enchère inversée qui s’est tenue en février 2020 envisagent de déplacer le tribunal d’appel de l’électricité (Aptel) contre le bouge toi. Ils peuvent également écrire au Premier ministre pour solliciter son intervention pour remédier à la situation.

L’UPNEDA a écrit à trois entreprises – Vijay Printing Press, NV Vogt Singapore et un consortium composé d’Al Jomaih basé en Arabie saoudite et de l’indien Jakson Power –, déclarant qu’aucune mesure n’ayant été prise par les entreprises après qu’elles « ont consenti à la prolongation de la période de soumission validité jusqu’au 31 mars 2021″, les offres sont devenues “prescrites et infructueuses”.

Peu de temps après son entrée en fonction en mai 2019, le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jaganmohan Reddy, avait révisé les accords d’achat d’électricité (PPA) de projets solaires et éoliens d’une valeur d’environ 8 000 MW dans l’État, même si les PPA avaient été signés avec les entreprises concernées par le gouvernement précédent. . L’affaire est maintenant devant la Haute Cour d’Amaravati. Le Gujarat a également suspendu le processus d’attribution d’une capacité solaire de 700 MW en février de cette année, alors qu’il était obligé de signer des PPA avec les gagnants des enchères organisées plus tôt.

Des sources du secteur ont déclaré que dans le dernier cas, les sociétés n’avaient accepté que la demande de l’UPNEDA de prolonger la validité de leurs garanties bancaires et qu’elles n’étaient en aucun cas responsables de l’annulation de l’enchère. En fait, l’UPNEDA a également déclaré dans la lettre que, puisque des tarifs beaucoup plus bas ont été découverts lors de récentes enchères solaires dans d’autres États, « il semble très probable qu’une nouvelle offre puisse offrir de meilleurs tarifs aux consommateurs d’électricité de l’Uttar Pradesh… ». L’agence a également proposé de restituer les garanties bancaires soumises par les entreprises.

Les tarifs de l’énergie solaire ont atteint un niveau record de 1,99 Rs/unité en décembre 2020 dans le cadre d’enchères organisées par Solar Energy Corporation of India (Seci) au Gujarat. En novembre 2020, un tarif de Rs 2/unité a été découvert dans les enchères solaires de Seci pour le Rajasthan.

S’adressant à FE, sous couvert d’anonymat, un responsable du département de l’énergie d’UP a déclaré que, puisque ni les lettres d’intention (LoI) n’avaient été émises ni les PPA signés avec les entreprises, les entreprises n’avaient pas le droit de contester la décision de l’UPNEDA. “Tous les droits et obligations contractuels commencent une fois que le PPA a été signé”, a déclaré le responsable. Un autre responsable, sous couvert d’anonymat, a déclaré que la véritable raison de cette décision était les tarifs plus bas découverts lors des récentes enchères organisées par le Rajasthan et le Gujarat, et récemment par UP lui-même.

Subrahmanyam Pulipaka, PDG de la National Solar Energy Federation of India (NSEFI), l’organisme qui chapeaute les entreprises solaires, a déclaré que la lettre de l’UPNEDA n’avait aucune justification. « Il n’est pas question pour nous de consentir à une quelconque prolongation de l’offre. Toutes nos sociétés membres ont été informées verbalement qu’en raison de Covid-19, la validité des offres est prolongée d’un an jusqu’au 31 mars 2021. Il n’y a eu aucune communication écrite. De plus, le problème n’est pas l’offre, mais le fait qu’aucune LoI n’ait été émise (aux gagnants). Cela montre un mépris flagrant pour le processus. » Il a ajouté que « nous transmettons le problème au bureau du Premier ministre et nous le contesterons certainement. Nous essayons de comprendre la stratégie et si nous devons contester la décision de l’UPNEDA devant Aptel ou UPERC ou la Haute Cour ou la Cour suprême », a-t-il déclaré.

Alors que l’Uttar Pradesh avait lancé un appel d’offres pour 500 MW d’énergie solaire en février 2020, il a reçu des offres pour la mise en place de centrales d’une capacité combinée de 184 MW de quatre sociétés, dont les trois ci-dessus. L’un d’eux – SolarArise – a soumissionné pour seulement 9 MW et s’est ensuite retiré. Al Jomaih a remporté une capacité de 100 MW, NV Vogt 50 MW et Vijay Printing, 25 MW.

Alors que le gouvernement UP s’attend à ce que les tarifs soient plus bas dans les nouvelles enchères, les dirigeants de l’industrie disent que cela pourrait ne pas être le cas car le coût de l’équipement solaire a augmenté avec la hausse des prix des matières premières dans le monde. Le tarif de 3,17 roupies par unité cité lors de l’enchère de février 2020 lui-même semblait plus viable, disent-ils. “Le coût plus élevé des terrains dans l’Uttar Pradesh et l’environnement d’instabilité politique entraînent également des tarifs plus élevés dans l’État”, a déclaré un professionnel de l’industrie solaire sous couvert d’anonymat.

Le gouvernement UP, cependant, est confiant de recevoir des offres tarifaires inférieures étant donné que les enchères conclues en mai de cette année ont découvert un tarif de Rs 2,69/unité. «Nous avions invité des appels d’offres pour le développement d’une énergie solaire de 275 MW en mars de cette année, contre lesquels deux développeurs ont été choisis pour mettre en place les centrales de 200 MW. Le 17 mai, nous avons émis des lettres d’intention à SJVN pour la mise en place d’une centrale solaire de 75 MW à 2,68 Rs/unité à Orai, dans le district de Jalaun, tandis que REC Power Distribution Company installera une centrale de 75 MW à 2,69 Rs/unité. dans le district de Jalaun et une autre centrale de 50 MW à 2,69 Rs/unité dans le district de Kanpur Dehat », a déclaré le deuxième responsable du département cité plus tôt.

Comme FE l’a signalé plus tôt, l’industrie solaire avait écrit au ministre en chef de l’État, Yogi Adityanath, pour accélérer la délivrance des lettres d’intention afin que les gagnants des enchères puissent commencer la construction des parcs. Selon le document d’appel d’offres, les lettres d’intention du gouvernement de l’État devaient être publiées dans les trois mois suivant la fin des enchères. Les retards d’approbation pourraient même amener les entreprises, dont beaucoup sont soutenues par des investisseurs étrangers, à repenser leurs propositions d’investissement dans l’État, avait prévenu l’industrie dans la lettre.

L’Inde s’est fixé pour objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées à 450 giga watts (GW) d’ici 2030. Sur les 143 GW d’appels d’offres lancés pour la construction de capacités solaires, depuis FY17, environ 78 GW ont été annulés.

La capacité de production d’énergie renouvelable actuellement installée s’élève à 95 GW et environ 33 GW sont à divers stades de mise en œuvre tandis que 30 GW sont à divers stades d’appel d’offres. Sur les 40 GW de capacité solaire installée dans le pays, l’Uttar Pradesh abrite 1,7 GW. Les experts de l’industrie ont également attribué des obstacles administratifs et réglementaires au fait que les tarifs solaires sont plus élevés en UP par rapport à ceux d’autres parties du pays.

