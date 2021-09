Enchères du spectre : Trai pourrait envisager un nouveau modèle de tarification pour fixer le prix de réserve pour les enchères 5G

in

En 2018, Trai avait recommandé un prix de réserve de Rs 492 crore par MHz pour la bande 3300-3600 MHz. (Déposer)

L’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) est susceptible de rechercher de nouveaux modèles pour fixer le prix de réserve pour les enchères 5G qui devraient avoir lieu l’année prochaine. L’industrie des télécommunications espère qu’avec de larges pans de spectre invendus lors des deux dernières enchères et l’engagement récent du gouvernement en faveur des réformes, les prix de réserve seraient cette fois fixés à des niveaux réalistes. Plus de 60 % du spectre mis en vente aux enchères, en 2016 et mars 2021, est resté invendu.

La nécessité d’un prix de réserve réaliste, en phase avec les sentiments de l’industrie, est considérée comme essentielle car dans un marché à trois acteurs, le spectre est généralement vendu au prix de base. Si le prix n’est pas conforme aux attentes de l’industrie, le spectre pourrait rester invendu.

En outre, il existe un espoir de s’écarter de la méthodologie actuelle de fixation du prix de réserve où le dernier prix d’enchère devient le prix de base. Cela émane du fait que le Trai prévoit de rencontrer tous les opérateurs de télécommunications, ainsi que les fournisseurs d’équipements, pour obtenir le point de vue de l’industrie avant de lancer un processus de consultation formel.

Le président de Bharti Airtel, Sunil Mittal, a récemment évoqué la nécessité d’explorer d’autres modèles de tarification du spectre. « Le spectre devrait être tarifé de manière appropriée pour l’Inde. Si vous revenez aux enchères de 2010 de la 3G et du BWA, c’était le point de départ du problème. Le prix est passé de 5 à 6 à 7 fois par rapport au prix de réserve qui est devenu le fléau de cette industrie car il y avait 6 à 7 joueurs pour trois machines à sous. Maintenant, quel que soit le prix de réserve que vous mettez, le spectre ira principalement à ce prix car il n’y a pas beaucoup de concurrents », a déclaré Mittal.

Le département des télécommunications a déjà envoyé une référence au régulateur demandant un nouveau prix de réserve pour le spectre 5G dans la bande 3300-3600 MHz, ainsi que pour la bande premium 4G 700 MHz (qui prend en charge les services 5G). En outre, le DoT a ajouté environ 70 MHz de spectre dans la bande moyenne, comme 24,25 GHz à 28,5 GHz, qui prend également en charge les services 5G.

Trai a également été invité à suggérer le nouveau prix de base pour le spectre invendu lors des enchères précédentes, tenues plus tôt cette année, dans des bandes telles que 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2300 MHz. Bien que Trai ait soumis en 2018 le prix de réserve pour le spectre 5G dans la bande 3300-3600 MHz, la vente aux enchères pour cette bande n’a pas eu lieu en mars. Le DoT estime qu’au moment où les prochaines enchères auront lieu, quatre ans se seraient écoulés, une révision des prix est donc nécessaire.

Quant à la bande 700 MHz, il n’y a eu aucun preneur lors des deux dernières enchères en raison du prix de base élevé. Cette fois, ni le régulateur ni le gouvernement ne veulent être gênés par le spectre restant invendu.

“La tarification doit être repensée pour la 5G, car les recommandations de prix précédentes avaient été faites en 2018 et la vente aux enchères aura lieu en 2022. Il y a déjà eu de nombreux développements au cours des dernières années concernant la 5G”, a déclaré un responsable du ministère. Le gouvernement a également inclus plus de bandes pour la 5G, pour lesquelles des recommandations de prix sont requises, a ajouté la personne.

En 2018, Trai avait recommandé un prix de réserve de Rs 492 crore par MHz pour la bande 3300-3600 MHz. Le prix signifiait que pour un bloc minimum pan-indien de 20 MHz, les opérateurs devraient débourser 9 840 crores de roupies, ce qui était considéré comme raide. Comme les opérateurs de télécommunications ont besoin d’environ 100 MHz pour offrir des services pan-indiens 5G, ce prix signifie qu’ils devraient débourser 49 200 crores de roupies.

De même, pour la bande 700 MHz, bien que Trai ait réduit le prix de réserve de 43% dans les enchères qui ont eu lieu plus tôt cette année que ce qu’il avait recommandé pour les enchères de 2016, toujours à 6 568 crore par MHz, pour un pan-Inde 5 MHz bloc, les opérateurs auraient dû débourser Rs 32 840 crore. Par conséquent, tout est resté invendu.

