Enchères SECI : le Rajasthan découvre un tarif de Rs 2,17/unitaire

La réponse à la ronde actuelle d’enchères pour 1 785 mégawatts (MW) de capacité des développeurs nationaux et étrangers a été forte.

Le Rajasthan a découvert vendredi un tarif solaire de 2,17 roupies/unité, dans le cadre de la quatrième tranche d’enchères menées par la Solar Energy Corporation of India (SECI). Lors de la précédente tranche des enchères pour SECI Rajasthan tenues en novembre 2020, le tarif découvert était aussi bas que Rs 2/unité. Le tarif plus élevé reflète que les entreprises prennent en compte l’impact de la hausse des coûts des produits de base et des panneaux solaires, tout en plaçant leurs offres.

Selon des sources, la branche des énergies renouvelables de la NTPC, gérée par l’État, a proposé le tarif le plus bas pour la construction de 500 MW de projets solaires. Calpine Subsico Solar Energy Pvt Ltd, Sprng Natural Power Source Pvt Ltd et Metka EGN, basée à Singapour, ont cité le tarif le plus bas pour la construction de projets solaires de 90 MW, 200 MW et 20 MW, respectivement. ReNew Power a été présélectionné pour 600 MW contre son tarif indiqué de Rs 2,18/unité. La capacité restante mise aux enchères sera allouée à Acme Solar à Rs 2,18/unité.

Les coûts des modules représentent environ 60 % des dépenses totales du projet pour les centrales solaires, et en raison des tarifs moins élevés des modules importés, l’ajout de capacité solaire a été principalement effectué grâce à des produits étrangers, en particulier chinois. Cependant, à partir du début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules entraîneront un droit de douane de base de 40 % et 25 %, respectivement, ce qui devrait augmenter les coûts globaux du projet. Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 giga-watts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires. La capacité d’énergie renouvelable actuellement installée dans le pays est de 104 GW, dont 48 GW sont solaires. 50 GW supplémentaires de projets d’énergie renouvelable sont en cours de mise en œuvre et 32 ​​GW sont à divers stades d’appel d’offres.

