Encoche Apple MacBook Pro : était-ce vraiment nécessaire ?

Réjouir! Le MacBook Pro est de retour. Après une longue série de terribles mises à jour, Apple a enfin fait une itération digne de la balise « Pro ». Il y a tellement de choses à aimer ici. Deux tailles, un silicium puissant et fou avec toutes les configurations disponibles dans les deux tailles, les ports nécessaires ramenés et les écrans encore meilleurs. Une machine de rêve pour les métiers, sauf qu’elle est accompagnée d’un astérisque ou plus précisément d’une encoche.

Maintenant, toutes les innovations mises à part, une encoche sur un ordinateur portable semble être l’une de ces choses qui, idéalement, ne devraient pas exister. Pourtant, Apple a choisi d’apporter l’encoche emblématique et tristement célèbre de la nouvelle génération d’iPhone à la nouvelle génération de MacBook. Était-ce vraiment nécessaire pourtant ? Ou est-ce juste une autre chose Apple qui n’a pas de sens ?

Pourquoi y a-t-il une encoche sur le nouveau MacBook Pro ?

Quand Apple a introduit l’encoche sur l’iPhone, il a essayé de nous donner suffisamment de raisons pour lesquelles il est allé dans cette direction. Des lunettes plus fines, pas de menton et une authentification biométrique plus sécurisée sous la forme de Face ID. Alors que le débat fera rage jusqu’à ce qu’Apple laisse tomber l’encoche de ses téléphones, il y a au moins un besoin et un avantage à l’avoir. Cependant, avec le MacBook Pro, Apple ne semble même pas avoir essayé de le justifier.

Nous obtenons les lunettes minces, bien sûr. 3,5 mm est un chiffre respectable en ce qui concerne les lunettes. C’est tout ce qu’il y a, cependant.

La caméra 1080p est agréable à avoir, mais étonnamment, il n’y a pas d’identification de visage.

Bien qu’il ait de la place pour les capteurs supplémentaires nécessaires à la reconnaissance faciale 3D, le MacBook Pro n’a pas d’identification de visage – la principale raison de l’encoche sur les iPhones. Cela semble être une omission flagrante étant donné la taille absolue de l’encoche du MacBook Pro. Au lieu de cela, Apple n’a pas du tout essayé de nous vendre le boîtier de l’appareil photo, et c’est probablement parce que c’est devenu l’une de ces choses Apple que nous avons tous appris à accepter.

Un cas de conception cohésive forcée

Si vous avez vu l’assemblage de la caméra sur n’importe quel MacBook précédent, ou sur n’importe quel ordinateur portable, vous savez que cela ne prend pas beaucoup de place. Étant donné qu’Apple ignore Face ID ici, il n’y a pas vraiment de raison évidente d’avoir un cran aussi énorme. À moins bien sûr qu’il s’agisse d’un cas où Apple essaie de maintenir un design cohérent.

La conception du MacBook Pro a été arrachée à mort par de nombreux autres fabricants d’ordinateurs portables au fil des ans. Avec le nouveau MacBook Pro, Apple ramène des éléments du design 2015. Il ressemble remarquablement à un redux MacBook 2015, présentant une ressemblance frappante avec l’ancien design. Les ports supplémentaires font un excellent retour, et le clavier est un mélange d’ancien et de nouveau, avec des touches de fonction pleine grandeur qui remplacent la Touch Bar souvent décriée. C’est aussi frappant que les nouveaux iPhones, 12 et ultérieurs – indéniablement Apple.

Cependant, il semble que l’entreprise souhaitait qu’elle ait une cuillerée d’identité supplémentaire. Cue the notch, une caractéristique de conception que les utilisateurs expérimentés de l’écosystème Apple connaissent déjà très bien grâce à l’iPhone.

Alors, l’encoche du MacBook Pro était-elle nécessaire ?

Pour moi, l’encoche ruine ce qui est un affichage incroyable sur papier, bien qu’Apple et la plupart des acheteurs potentiels ne le verront probablement pas de cette façon. Alors que la situation de la caméra frontale sur les téléphones a évolué rapidement au cours des dernières années, les ordinateurs portables ont eu un parcours moins flatteur. Nous avons vu des implémentations comme les fameuses caméras nasales sur le Dell XPS 13 et la série Huawei MateBook, tandis que d’autres fabricants ont complètement ignoré l’inclusion d’une webcam.

Donc, en fin de compte, il est possible qu’Apple n’ait pas du tout d’alternative sans repenser la conception de l’écran. On pourrait dire que l’encoche était la meilleure implémentation ici si Apple devait distinguer ce MacBook sans faire un choix encore plus radical.

Bien que ce soit peut-être vrai dans une certaine mesure, cela semble être quelque chose qui aurait pu être facilement évité. Le cadre supérieur aurait pu être plus fin que les MacBook Pro précédents, mais rester suffisamment épais pour accueillir l’appareil photo sans encoche. Alternativement, l’encoche du MacBook Pro aurait pu être beaucoup plus petite – il y a beaucoup d’espace inutilisé dans cette encoche là où ces capteurs Face ID auraient dû être !

Il y aura aussi des douleurs de croissance. Les écrans du MacBook Pro ont une grande densité de pixels, il reste donc à voir comment l’encoche jouera avec la barre de menus avec différentes options de mise à l’échelle du texte. Il est probable qu’Apple gardera la barre de menus aussi grosse quels que soient les paramètres, seulement pour qu’elle se fonde avec l’encoche, mais cela sera forcément une horreur dans au moins quelques cas.

L’encoche pourrait ruiner ce qui semble être un affichage incroyable, mais beaucoup s’en moquent.

Les directives d’interface humaine mises à jour d’Apple indiquent que les développeurs d’applications auront la possibilité d’activer le mode de compatibilité, au cas où leurs menus s’étendraient trop loin pour accueillir l’encoche. En mode de compatibilité, l’encoche se fondra simplement dans une bande noire et l’application fonctionnera en dessous de la longueur de l’encoche, sans interférence. J’espère qu’une application tierce apparaîtra pour permettre aux utilisateurs de forcer le mode de compatibilité à l’échelle du système. Surtout que le curseur va pouvoir se déplacer sous l’encoche (gémissement).

Malgré l’encoche, les nouveaux MacBook Pro sont toujours un net positif

Cette encoche redoutée m’a peut-être fait jurer d’acheter un nouveau MacBook Pro beau et brillant, mais je ne peux pas ignorer que les nouveaux MacBook Pro sont un net positif. Il y a tellement de bien dans ces machines que même l’encoche ne peut pas faire beaucoup de dégâts ici. Bien sûr, cela affectera les décisions d’achat de quelques passionnés comme moi, mais la réception globale sera sans aucun doute positive en raison du grand nombre de torts qu’Apple a réparés pour sa gamme MacBook Pro après tant d’années de souffrance. .

Le MacBook Pro semble être une machine presque parfaite pour les professionnels et une excellente mise à niveau pour les utilisateurs existants. Il contient presque tout ce que les utilisateurs demandent depuis l’abandon de l’itération 2016 du MacBook Pro, et plus encore. En ce qui concerne l’idée de la pleinement machine professionnelle parfaite va, nous devrons peut-être attendre jusqu’à ce qu’Apple présente des caméras sous-écran, et espérons qu’il n’y aura plus de chose pour gâcher l’expérience alors.