Encoche plus petite de l’iPhone 13 représentée dans l’unité factice

Le blog japonais de la chaîne d’approvisionnement Macotakara a partagé des images et des vidéos de ce qu’il prétend être une maquette d’unité factice de l’iPhone 13 Pro. Cette maquette offre un examen plus approfondi de l’encoche redessinée selon la rumeur, ainsi que des modifications de conception de la caméra selfie frontale.

Encoche iPhone 13 visualisée

Cette unité factice iPhone 13 Pro a probablement été créée sur la base de schémas de fuite provenant de sources de la chaîne d’approvisionnement. Ce type d’informations est régulièrement partagé entre les fabricants d’accessoires avant l’annonce officielle par Apple d’un nouvel iPhone.

Le rapport indique que l’encoche de l’iPhone 13 Pro mesure 5,35 mm de hauteur, par rapport aux 5,3 mm de l’encoche de l’iPhone 12 Pro. En termes de largeur, l’encoche de l’iPhone 13 Pro mesure 26,8 mm contre 34,83 ​​mm sur l’iPhone 12 Pro. Cela signifie que l’encoche de l’iPhone 13 Pro sera probablement plus petite en termes de largeur, mais légèrement plus haute.

Cela est probablement dû à la façon dont Apple déplace le haut-parleur de l’écouteur vers le cadre supérieur de l’iPhone 13, poussant donc légèrement tout plus bas. Ce changement de conception a été annoncé pour la première fois l’année dernière pour la gamme iPhone 12, mais il ne s’est finalement pas produit. Au lieu de cela, l’iPhone 12 présente le même design d’encoche que l’iPhone X, l’iPhone XS et l’iPhone 11.

L’unité factice obtenue par Macotakara montre également qu’Apple envisage de repositionner la caméra frontale du côté droit de l’encoche de l’iPhone vers le côté gauche. Il n’y a pas d’explication claire pour ce changement, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la disposition interne des capteurs d’encoche.

À part l’encoche plus petite et la caméra frontale déplacée, il n’y a pas grand-chose d’autre à glaner dans cette unité factice. L’iPhone 13 devrait être très similaire à l’iPhone 12 en termes de design, avec d’autres changements sous le capot tels que des améliorations de l’affichage et la possibilité de Touch ID.

Vous pouvez suivre toutes les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 dans notre guide complet ici.

