Encombrement sans fil dans votre maison? Wi-Fi 6

Le WiFi 6 résout le problème généré lorsque de nombreux appareils nécessitent une connexion sans fil. De plus, par rapport au WiFi 5, il augmente la vitesse des données, améliore la couverture et la sécurité, et est particulièrement productif dans les environnements IoT.

Le WiFi 6 est sur le point de fêter ses deux ans d’existence, cependant, ce n’est que relativement récemment qu’il peut être utilisé à la maison avec des routeurs abordables et des gadgets compatibles. Aussi connu sous le nom de protocole 802.11ax, il ne présente que des avantages, qui se résument à une expérience de connectivité sans fil qui représente un bond exponentiel par rapport au WiFi 5, le plus répandu aujourd’hui. C’est une norme particulièrement efficace dans les environnements commerciaux et Internet des objets (IoT), mais parfaitement valable pour les environnements domestiques. Car dans quelle maison il n’y a pas une multitude de gadgets connectés aujourd’hui… et bien d’autres qu’il y en aura bientôt.

PLUS DE DONNÉES POUR PLUS D’UTILISATEURS

Les routeurs WiFi 6 remplacent l’architecture OFDM du WiFi 5 par OFDMA (il fournit des données à plusieurs appareils via un seul canal) et la combine avec MU-MIMO (il prend en charge et optimise la simultanéité de plusieurs utilisateurs connectés). Lorsqu’il y a un grand nombre d’appareils demandant un réseau sans fil, ces technologies permettent de placer les données des différents gadgets dans le même package, leur offrant, sans distinction, une vitesse de transmission élevée et une stabilité et une couverture optimisées. De plus, ils utilisent efficacement l’espace disponible pour réduire la latence. En bref, ils peuvent fournir simultanément plus de données à plus d’utilisateurs et avec une meilleure qualité de transmission, ce qui se traduit par une expérience globale transparente, pour de nombreux appareils connectés en même temps.

SÉCURITÉ : WPA3

Depuis 2004, le protocole de sécurité utilisé dans les réseaux WiFi est le WPA2 ; WPA3 est la norme de sécurité pour les routeurs WiFi 6. WPA3 génère automatiquement un mot de passe à chaque transmission de données, son firmware reste automatiquement mis à jour, maintient une sauvegarde, son cryptage est de 128 bits et prend en charge les connexions au routeur depuis l’extérieur, à distance, en toute sécurité et Efficacité.

Wi-Fi 6 clés

Par rapport au WiFi 5, le WiFi 6 quadruple la bande passante du réseau, le nombre d’utilisateurs connectables simultanément, et optimise la couverture. Le WiFi 6 offre une vitesse jusqu’à 40 % plus rapide que le WiFi 5. • Réduction de la latence jusqu’à 10 ms. • Zéro perte de paquets en itinérance dans des véhicules à guidage automatique. • Le WiFi 6 réduit de 30 % la consommation d’énergie des appareils connectés. • Il est entièrement compatible avec les appareils plus anciens.

Jalons Wi-Fi

1997 WiFi 1 802.11 2 Mops vitesse 1999 WiFi 2 802.11b 11 Mops vitesse 2003 WiFi 3 802.11g 54 Mops vitesse (permet la diffusion de musique) 2009 WiFi 4 802.11n 600 Mops (permet le streaming vidéo) 2012 WiFi 5 802.11ac 6 933 Mops vitesse ( prend en charge le streaming vidéo 4K) 2015 WiFi 5 802.11ac Next Gen avec MU-MIMO 2019 WiFi 6 802.11ax vitesse de 9 608 Mbps (global MU-MIMO)

WiFi 6 testé avec le D-Link DIR-X1860

Ce routeur est une option puissante mais bon marché pour profiter du WiFi 6 à la maison. Et accessible, car son installation étape par étape via l’application mobile WiFi D-Link évite le recours à un technicien. Nous avons pu confirmer efficacement que, par rapport au WiFi 5, ce D-Link WiFi 6 offre tous les avantages décrits : il accélère la simultanéité de nombreux gadgets connectés (vous n’imaginez même pas ceux du Gadget Lab .. .) et il leur offre une fluidité et une stabilité extraordinaires dans la transmission des données ; Elle est perceptible, et beaucoup, dans les jeux vidéo et le streaming vidéo 4K, sans trace de coupures et de latence pratiquement inexistante. On a aussi aimé la possibilité de créer un WiFi pour les invités, ses quatre ports ethernet, un accès sécurisé via VPN, un contrôle parental complet et qui est parfaitement géré à la voix via Alexa et Assistant. Le D-Link DIR-X1860 est également compact et discret ; son prix est super compétitif selon ses fonctionnalités (il existe même une version un peu plus modeste pour seulement 89 euros).

www.dlink.es

D-Link DIR-X1860 : 119 euros