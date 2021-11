Encore escroqué par le grand gaspillage du gouvernement

Souviens-toi de ces « emplois prêts à l’emploi» promis par l’administration Obama-Biden en 2011 ? Alors que beaucoup ne se sont pas présentés après l’adoption de ce cafouillage des dépenses, le président Obama plaisanté, « Prêt pour la pelle n’était pas aussi prêt pour la pelle que nous l’espérions. »

Cette loi, notée Citoyens contre le gaspillage du gouvernement (CAGW), a coûté 787 milliards de dollars, dont 48 milliards de dollars devaient être consacrés aux infrastructures. On l’appelait sans sincérité l’American Reinvestment and Recovery Act. L’économiste de Harvard Martin Feldstein a calculé que chaque emploi créé coûterait 200 000 $ aux contribuables. Interrogé sur cette statistique dans une interview du 26 septembre 2011 avec ABC News, Secrétaire au Trésor Timothy Geithner n’a pas contesté le chiffre, affirmant que « le prix à payer n’est pas la bonne façon de mesurer la valeur de la facture ». Nous entendons des affirmations similaires au sujet de la nouvelle loi.

Bienvenue dans « shovel-ready 2.0 » et une autre escroquerie qui vient de nous être perpétrée au nom de « l’infrastructure ». L’escroquerie signifie « obtenir par fraude ou tromperie ». L’administration et les démocrates du Congrès affirment que le projet de loi ne nous coûtera rien. C’est parce qu’ils ont utilisé des trucs comptables et comptent sur l’argent qu’ils espèrent provenir des augmentations d’impôts. Cela ne coûtera-t-il pas quelque chose ?

La nouvelle loi compte 2 700 pages. Je parierais mon paiement de maison qu’aucun membre du Congrès n’a tout lu avant de voter. Les Fondation du patrimoine a creusé dans les détails et a révélé des éléments qui s’ajoutent à la dette, augmentent probablement une inflation déjà élevée et augmentent probablement le coût des biens et services essentiels.

Pour commencer, dit une équipe d’analystes d’Heritage, « il renfloue le Highway Trust Fund à hauteur de 118 milliards de dollars. Le fonds souffre de déficits chroniques dus à des dépenses excessives. Plutôt que de rétablir l’équilibre, les sénateurs sortent la carte de crédit nationale, puis prétendent qu’ils ne l’ont pas fait lorsqu’il s’agit de comptabiliser les points. C’est jeter le bon argent après le mauvais, car lorsqu’il s’agit de programmes gouvernementaux, l’échec n’est jamais une excuse pour dépenser moins d’argent.

Les analystes écrivent : « Il existe une longue liste de gadgets budgétaires fatigués, y compris la vente de pétrole de la réserve stratégique de pétrole, l’extension des frais de longue date et les ventes de spectre. Beaucoup de ces gadgets ont toujours été en deçà des attentes. » Voir la dernière phrase du paragraphe précédent.

La loi a été vendue au public avec la promesse que les aéroports, les autoroutes et les ponts seront réparés. En fait, notent les analystes d’Heritage, la loi « ajoute autant de nouvelles dépenses aux modes comme le transport en commun et Amtrak qu’elle le fait pour les autoroutes, même si les bus et le train ne représentent qu’une infime fraction des déplacements. Même la valeur du financement des routes est entravée par le gaspillage : 2 millions de dollars par an pour un aménagement paysager respectueux des abeilles, 50 millions de dollars par an pour lutter contre les mauvaises herbes et des mandats coûteux qui donnent aux entrepreneurs syndiqués une longueur d’avance sur les contribuables non syndiqués. magasins. » Si l’histoire est un guide, un ou plusieurs de ces gels bénéficient aux intérêts particuliers des membres, éventuellement en échange de leurs votes.

C’est une vieille blague, mais c’est vrai : comment savoir quand un politicien ment ? Quand ses lèvres bougent. Contrairement à ceux qui ont voté pour ce projet de loi, prenez le temps de le lire vous-même, ainsi que l’analyse. Vous conclurez probablement qu’ils nous ont encore escroqués.