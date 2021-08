Encore le “Prince Frais” ! Les circuits de Will Smith et les Dodgers visent la cible

Will Smith fait une maîtrise. Il a acquis une compétence et commence à la répéter ad nauseam. Quand le Dodgers sont exclus et le match atteint le dernier tiers. Will Smith!

Will Smith, avec son visage de Little League, mais comment il frappe. – Fernando lvarez (@FerAlvarez) 26 août 2021

Le récepteur du Dodgers Los Angeles a frappé son tour au bâton au huitième et Blake Snell a exclu son équipe. Le score était de un à zéro avec seulement quelques retraits pour la victoire de la revanche de Blake lors du dernier match des World Series 2020.

Avec le recul, le 14 août, Taijuan Walker lançait un coup sûr au Dodgers jusqu’à la septième manche. Puis Will Smith est entré dans la boîte du frappeur et la magie était terminée. Un coup de circuit du receveur du Dodgers il a relancé le jeu et à la fin de la nuit la victoire est revenue à Los Angeles.

Yo Holmes, Snell ya plus tard! pic.twitter.com/YtXrxQ1t9K – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 26 août 2021

Blake avait été intraitable dans la nuit du 25 août. Ses lancers étaient presque invisibles pour les frappeurs champions de la Série mondiale jusqu’à ce que Volonté Il a pris le bois et a donné ce swing au Buster Posey qui fait déjà un présent et une histoire pour la franchise. La balle a parcouru 403 pieds et a nécessité une intervention chirurgicale pour se rétablir.

Volonté une fois de plus, il s’habille en héros et retourne au Dodgers Au jeu.

Comme je l’ai écrit avant, NOUVEAU JEU.