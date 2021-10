Encore plus d’action parmi les dix meilleurs pour les frères Statler

Au milieu des années 1970, les frères Statler étaient déjà une décennie dans l’une des carrières les plus impressionnantes des charts country de l’époque. Après avoir fait ce compte à rebours pour la première fois avec le succès majeur “Flowers On The Wall” en 1965, ils avaient accumulé deux douzaines d’apparitions – dont quatre autres singles dans le Top 10 – lorsqu’ils sont entrés à nouveau dans les charts le 2 octobre 1976 avec ” Dieu merci, je t’ai.

Harold, Lew, Phil et Don, fiers fils de Staunton, en Virginie, ont mis toutes leurs prouesses d’harmonisation dans ce conte traditionnel d’un homme heureux en amour, malgré tous les malheurs proverbiaux de bien des chansons country. Dans les paroles du membre du groupe Don Reid, le narrateur a des factures à payer, des frustrations au travail, une voiture dans le magasin et un enfant avec un bras cassé, mais il s’élève au-dessus de tout avec l’amour d’une bonne femme. Cash Box a déclaré que ses « paroles fortes, excellente production [by Jerry Kennedy] et infailliblement harmonisant le son d’une autre charte de premier plan pour les Statlers.

Une nouvelle séquence chaude

La chanson est entrée dans le sondage Hot Country Singles de Billboard à la 68e place. Il s’agissait de la plus élevée des 12 nouvelles entrées qui comprenaient également de nouvelles sorties de Mel Tillis et David Frizzell et des grandes dames du jour telles que Margo Smith et Jeanne Pruett. “Thank God…” a également grimpé à la radio, en tant que morceau le plus ajouté en octobre, avec de nouvelles sorties telles que “Baby Boy” de Mary Kay Place et “Fox On The Run” de Tom T. Hall. Le single des Statlers a ensuite atteint le n ° 10, commençant une nouvelle séquence chaude pour le quatuor, en tant que premier des trois meilleurs tenners consécutifs de leur prochain album.

“Thank God I’ve Got You” et les deux prochains succès des Statlers, “The Movies” et “I Was There”, sont tous issus du LP The Country America Loves. Quand cela est arrivé en février 1977, il a également fait le n ° 10 sur la carte des pays. Les Statler Brothers étaient jusqu’aux genoux dans les dix premières apparitions, et sur le compte à rebours des célibataires, ils continueraient pendant encore 13 ans, jusqu’à ce que “More Than A Name On A Wall” devienne leur dernier top tenner en 1989.

