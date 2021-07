Encore plus de nouveaux contrôles de relance sont en route

Pour tous ceux qui attendent des nouvelles sur le moment où d’autres paiements de relance arriveront, cela s’avère être la mère de toutes les semaines d’annonce en ce qui concerne les nouvelles sur les contrôles de relance. Et ce n’est que mardi.

Lundi, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé un accord budgétaire qui, entre autres, enverra aux Californiens un chèque de relance cet automne. L’IRS, quant à lui, a déclaré mardi qu’il préparait des remboursements pour près de 4 millions de contribuables – des remboursements, qui sont liés à la législation de relance de 1 900 milliards de dollars qui a été adoptée en mars. Et, bien sûr, jeudi, l’agence fiscale lancera également une nouvelle vague de distributions de chèques de relance ciblant quelque 36 millions de familles. Dans cet article, nous examinerons de plus près ce qui arrivera bientôt dans le cadre de ces développements.

Plus de contrôles de relance en Californie



Premièrement, la nouvelle vague de chèques de relance pour les résidents de Golden State.

Dans le cadre de l’accord sur le budget de l’État signé lundi par Newsom, des millions de Californiens qui gagnent entre 30 000 et 75 000 dollars par an recevront un paiement supplémentaire de 600 dollars plus tard cet automne. Les paiements devraient être effectués début septembre. Et ils sont une extension de l’effort de relance californien qui a déjà envoyé des chèques de relance de 600 $ aux résidents des États à faible revenu.

Deux autres détails importants à noter à propos de cette évolution : selon le gouverneur, les familles avec enfants ont droit à 500 $ supplémentaires, en plus des 600 $ indiqués ci-dessus. Cependant, les résidents de Californie qui ont obtenu 600 $ dans le cadre de la précédente série de paiements de relance ne seront pas éligibles pour ce nouveau paiement de 600 $.

Remboursements IRS

Parlons maintenant des remboursements à venir de l’IRS, qui impliquent des revenus de chômage.

Normalement, lorsqu’une personne est licenciée puis perçoit des allocations de chômage, l’IRS compte cela comme un revenu imposable l’année suivante. Cependant, la législation de relance massive que le président Biden en mars comprenait une disposition qui excluait une partie des revenus de chômage des personnes de l’année dernière à des fins fiscales. Ce qui était une bonne nouvelle, à l’exception des personnes qui avaient déjà déposé leur déclaration de revenus fédérale plus tôt. Avant mars, c’est-à-dire quand est-ce que la loi avec cette disposition est entrée en vigueur.

L’IRS est donc revenu dans les déclarations concernées, les a recalculées et envoie des remboursements le cas échéant. Mardi, l’agence fiscale a annoncé qu’elle se préparait à envoyer près de 4 millions de ces remboursements. Et voici ce que vous devez savoir sur la façon dont ils seront envoyés. Soit dit en passant, cela compte également comme une sorte de nouvelle de contrôle de relance, car ces remboursements sont un sous-produit de la loi de relance de 1,9 billion de dollars.

Les remboursements de l’IRS émis sous forme de dépôts directs commencent le 14 juillet. Les remboursements par chèque papier commenceront le 16 juillet. De plus, l’agence fiscale indique que d’autres remboursements de ce type arriveront tout au long de l’été.

Plus de nouvelles sur les contrôles de relance

La dernière nouvelle des paiements de relance, bien sûr, est celle sur laquelle nous partageons des mises à jour incrémentielles depuis des semaines maintenant.

Comme nous l’avons noté dans notre article plus tôt mardi, de nouveaux chèques de relance pour environ 36 millions de familles commenceront à sortir le jeudi 15 juillet. Ce sera le premier de six chèques – et, plus précisément, il s’agit en fait d’un paiement anticipé d’un impôt crédit.

Les familles recevront les six chèques, tous les mois, jusqu’à la fin de cette année. Ils seront généralement de 250 $ ou 300 $, par enfant admissible. Pour chaque enfant de moins de six ans, les parents reçoivent le montant le plus élevé. Et le montant sera de 250 $ pour chaque enfant entre 6 et 17 ans.

