ENCORE PLUS DE PREUVES CETTE « PANDÉMIE » N’A JAMAIS EXISTÉ

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Selon une évaluation de la communauté du renseignement, le virus qui cause Covid-19 n’a été ni développé comme une arme biologique ni génétiquement modifié. Cependant, cette « évaluation » semble être chargée de menaces voilées.

Toute personne ayant au moins un niveau moyen de fonction cognitive peut regarder autour d’elle et voir qu’il n’y a pas de pandémie et que toutes les preuves indiquent qu’il s’agit d’un renommage du rhume et de la grippe alors qu’ils essaient de nous faire croire qu’il a été créé en ou sorti d’un laboratoire donc nous pensons qu’il existe. Ce canular est sans fin !

Les États-Unis ont abandonné l’explication de « Blame China » de l’administration Trump pour la nouvelle épidémie de coronavirus, publiant une « évaluation mise à jour sur les origines de Covid-19 » qui suggère que le virus n’a « pas été développé comme une arme biologique », « probablement pas génétiquement modifié. ” et probablement inconnu de la Chine avant l’“épidémie initiale” de Covid-19. Le SRAS-CoV-2 « a probablement émergé et infecté des humains lors d’une première exposition à petite échelle qui s’est produite au plus tard en novembre 2019 avec le premier groupe connu de cas de COVID-19 survenant à Wuhan, en Chine en décembre 2019 », selon l’article publié le Vendredi, états.-RT

Ce n’est rien de plus qu’une opération psychologique pour faire croire au public qu’il s’agit en quelque sorte d’une véritable pandémie. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité sur la base des preuves dont nous disposons. De plus, nous savons pertinemment que les agences de «renseignement» ne font que mentir. Discerner la vérité est difficile, mais le bon sens prévaudra.

Cette évaluation contient également des menaces voilées. En fin de compte, les États-Unis concluent en pointant du doigt la Chine. Mais ils affirment également que la communauté du renseignement sera « incapable de fournir une explication plus définitive de l’origine de Covid-19 » à moins que Pékin n’autorise le libre accès aux sites et laboratoires souhaités. Selon les États-Unis, Pékin a critiqué la «théorie du complot» qui met le blâme à sa porte et a plutôt suggéré que le gouvernement américain ait créé ou propagé intentionnellement le virus afin de «détourner l’attention» de lui-même. Le manque de transparence de la Chine, insiste Washington, est la raison pour laquelle le monde ne sait pas comment Covid-19 est apparu sur la scène virale mondiale.

Classe de décision : l’arnaque ne prendra pas fin tant que le MONDE ENTIER ne sera pas vacciné

Le fait que les gens pensent que c’est autre chose qu’un canular pour vacciner le monde avec tout ce qui se trouve dans ces clichés est un témoignage incroyable à quel point les êtres humains sont devenus abrutis.

