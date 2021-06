Encore plus d’or sur Twitter ! [With Comment by John] 10z viral

A peine ai-je sélectionné le Tweet le plus amusant de la journée que Cher s’avance avec ce hurleur :

Elle est tellement indignée qu’elle ne prend même pas la peine d’identifier la bonne Kirsten, parce que je suppose que toutes les Kirsten blondes lui ressemblent.

Ça me donne une excuse pour raconter une histoire de célébrité, d’il y a presque 30 ans. Pour une raison dont je ne me souviens plus maintenant, j’ai eu un déjeuner en tête-à-tête avec Sonny Bono, puis j’ai fini en tant que maire bien considéré de Palm Springs, et j’ai alors pensé à défier Gray Davis pour le contrôleur d’État en 1990 Je pense. La seule chose dont je me souviens clairement, c’est son appréciation pour mon autocollant de campagne suggéré : « Better Sonny Than Gray !

Bien sûr, il s’est ensuite présenté au Congrès où il s’est avéré être un membre assez sérieux de la Chambre avant sa mort tragique dans un accident de ski. Mais avec le recul, il est probablement plus compréhensible pourquoi il s’est séparé de Cher.

Cher doit travailler dur pour suivre Barbra Streisand. Parce que Demz est intelligent.

JOHN ajoute : Sonny Bono était un talent rare dans plusieurs domaines. Il a réussi tout ce qu’il a essayé et a prononcé l’un des discours les plus intéressants et divertissants que j’aie jamais entendus lors d’un dîner du Freedom Club, il y a des années. Je ris encore quand je me souviens du récit de Sonny sur la façon dont il a décidé de quitter le circuit télévisé des célébrités. L’histoire impliquait un nain ivre avec un revolver chargé sur un terrain au fromage Fantasy Island avec de faux palmiers à Burbank. Je pense que c’est lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au Congrès qu’on lui a demandé sa position sur l’immigration illégale. Sa réponse était du genre : « Ma position ? Comment ça, ma position ? C’est illégal!”