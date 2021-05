ENCORE SILENCIEUX? Candace Owens dit que Facebook l’a censurée pour sa critique du vaccin COVID ⋆ .

La commentatrice conservatrice Candace Owens a déclaré que son compte Facebook avait été réduit au silence pendant 24 heures après avoir demandé si les vaccins COVID-19 avaient été poussés trop rapidement.

Après que Facebook aurait censuré sa page, Owens s’est adressée à Twitter dans un tweet du 25 mai pour dénoncer la censure des Big Tech: «Donc, @Facebook a verrouillé mon compte pendant 24 heures pour le tweet ci-dessous, citant ‘False, Harmful, Information’. Quelle partie de ce tweet est fausse? Le vaccin est-il approuvé par la FDA? NON. Ne dit-on pas aux femmes d’éviter le vin et les jus non pasteurisés pendant la grossesse? ARRÊTEZ LA GRANDE CENSURE PHARMA. » Le message Owens a déclaré que Facebook censuré, qu’elle a également partagé sur Twitter, a demandé pourquoi les vaccins COVID-19 sont poussés avec si peu de précautions par rapport à d’autres substances:

“Big Pharma dit aux femmes enceintes qu’un verre de vin ou de jus non pasteurisé (dont elles ne font aucun profit) peut être nocif pour leur froid à naître – mais un vaccin expérimental, non approuvé par la FDA, sans essais à long terme (qui leur rapporte des milliards) est parfaitement sûr. “MDR.”

Owens a déclaré qu’elle prendrait des mesures. “De toute évidence, je poursuive les vérificateurs de faits @Facebook, une censure absurde comme celle-ci ne fait qu’aider mon cas”, a-t-elle proclamé dans un tweet. «TOUT DANS CE TWEET ÉTAIT RÉALISÉ.»

Facebook n’a pas encore répondu à l’enquête du MRC pour confirmer la censure présumée ou expliquer les politiques qu’Owens aurait violées.

Owens a déjà verrouillé les politiques de censure de Facebook.

Elle a accusé Facebook de «censurer» des informations sur l’actuelle vice-présidente Kamala Harris dans un tweet du 13 août 2020 et a ajouté que la plateforme avait «démonétisé ma page pour avoir« diffusé de fausses informations sur la façon dont @KamalaHarris représente sa race ».» Owens a déclaré en des termes non équivoques que Harris «se présentait comme un INDIEN-AMÉRICAIN» et a suggéré que la censure par Facebook de ces informations était une «INTERFÉRENCE ÉLECTORALE». Facebook a depuis placé un interstitiel, ou filtre, sur son message, et lié à une vérification des faits par l’Associated Press.

