Encore un autre désinfectant pour les mains est rappelé sur la contamination au méthanol – .

Le marché du désinfectant pour les mains a explosé l’an dernier, et pour une bonne raison. La pandémie de coronavirus a fait du désinfectant pour les mains non seulement une bonne chose à avoir, mais une nécessité absolue pour beaucoup, et il s’est envolé des étagères des magasins si rapidement qu’il était pratiquement impossible à trouver pendant des mois. À l’époque, de nombreuses entreprises ont sauté sur l’occasion de gagner rapidement de l’argent et de produire leur propre désinfectant pour les mains, même si elles n’étaient jamais dans l’entreprise au départ, et nous avons commencé à voir une tonne de rappels de désinfectant pour les mains. entaché de choses beaucoup plus dangereuses que le simple alcool.

Maintenant, un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA annonce qu’une autre marque de désinfectant pour les mains au hasard a apparemment utilisé un désinfectant pour les mains contenant du méthanol. Le méthanol, contrairement à l’alcool, peut entraîner une exposition toxique à travers la peau. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête et des nausées, mais des choses plus graves comme la cécité, le coma, des lésions du système nerveux et même la mort peuvent survenir à la suite d’une exposition.

Les marques, appelées DIBAR Labs Hand Sanitizer et ProtectoRX Hand Sanitizer, ont été produites par Dibar Nutricional S. de RL de CV du Mexique. Le produit était vendu dans des bouteilles allant de 2 oz à 16 oz. Un total de près de 30 lots de désinfectants pour les mains font l’objet d’un rappel, et la FDA conseille à quiconque a acheté le produit d’éviter de l’utiliser et de le retourner là où il a été acheté.

Via la FDA:

Ces produits sont utilisés comme désinfectants pour les mains et commercialisés pour aider à réduire les bactéries sur la peau lorsque le savon et l’eau ne sont pas disponibles. Les bouteilles de désinfectant pour les mains concernées comprennent un code de lot à douze chiffres imprimé sur la bouteille près de la base. Les produits peuvent être identifiés par l’étiquette, le parfum et le code de lot fournis dans le tableau à la fin de cette version. Ces produits ont été distribués dans tout le pays aux États-Unis par l’intermédiaire de SEND LLC et de ses clients (tableau 1). Les produits étiquetés ProtectoRx Hand Sanitizer ont été distribués à Porto Rico par PR TRADING LLC et ses clients (tableau 2).

L’inclusion du méthanol les rend toxiques et la liste des effets potentiels sur la santé est longue et, pour être honnête, assez effrayante:

Une exposition importante au méthanol peut entraîner des nausées, des vomissements, des maux de tête, une vision trouble, une cécité permanente, des convulsions, le coma, des lésions permanentes du système nerveux ou la mort. Bien que toutes les personnes utilisant ces produits sur leurs mains soient à risque, les jeunes enfants qui ingèrent accidentellement les produits et les adolescents et les adultes qui boivent les produits comme substitut d’alcool (éthanol) sont les plus à risque d’intoxication au méthanol.

Si vous avez acheté l’un de ces désinfectants pour les mains rappelés, vous devez immédiatement cesser de l’utiliser et le renvoyer pour un remboursement. La société ne dit pas comment elle a expédié un désinfectant pour les mains contaminé au méthanol, mais ce n’est pas exactement la première fois que cela se produit.

