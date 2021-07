Encore un autre procès de Windy City Rehab frappe Alison Victoria et Donovan Eckhardt alors qu’ils dissolvent leur partenariat

in

Comme indiqué précédemment, Alison Victoria et Donovan Eckhardt sont toujours en train d’essayer de séparer leurs intérêts commerciaux les uns des autres. De l’extérieur, il peut ne pas sembler si difficile d’arrêter de rénover des maisons avec quelqu’un, mais comme Victoria l’a expliqué à un ami dans un épisode de la saison 2 de Windy City Rehab, elle et Eckhardt ont plusieurs entreprises ensemble.

Ils semblent avoir créé une entreprise pour chaque propriété sur laquelle ils ont travaillé ensemble, probablement comme un moyen de séparer les prêts et autres coûts/bénéfices pour chaque construction des autres. Donc, s’ils rénovaient 30 maisons pendant leur temps en tant que partenaires, cela ferait 30 entreprises à dissoudre et à régler des comptes, et ce n’est clairement pas un mince exploit, surtout lorsque vous ajoutez des poursuites judiciaires sur certaines de ces maisons au mélange.