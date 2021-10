Encore un autre sommet dans la carrière époustouflante d’Elton John

A l’ère de sa souveraineté commerciale incontestée, Elton JohnLes ventes de disques de s ont été si spectaculaires qu’il est facile d’oublier certains détails. Il est souvent noté qu’il est devenu le premier artiste à faire ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard, avec Captain Fantastic et le cowboy de la saleté brune. Moins souvent répété est le fait qu’il l’a fait à nouveau avec son suivi, Rock Of The Westies – et, peut-être le plus remarquable de tous, cet album est sorti cinq mois plus tard, le 24 octobre 1975.

Pourquoi gâcher un bon jeu de mots ?

Le titre était un exemple typique de l’humour d’Elton, et une description d’un album fait « West of the Rockies ». Pour le troisième album studio consécutif, lui et sa suite musicale ont décampé au Caribou Ranch dans le Colorado – à proprement parler, au sud-est des Rocheuses, mais pourquoi gâcher un bon jeu de mots ?

Le nouveau défi était de suivre un album qu’Elton a continué à décrire comme son meilleur de tous les temps. Rock Of The Westies a repris l’approche chanson par chanson qui avait précédé Captain Fantastic… Davey Johnstone et Ray Cooper conservent leurs rôles dans le groupe, mais Dee Murray et Nigel Olsson sont remplacés respectivement à la basse et à la batterie par l’Américain Kenny Passarelli et le vieil ami d’Elton, Roger Pope. Il va presque sans dire que les neuf nouvelles chansons étaient des collaborations John-Taupin, et que Gus Dudgeon était à nouveau dans le fauteuil du producteur.

Un gagnant généralisé

L’album a été introduit par le premier single plein d’entrain, « Island Girl », qui est sorti un mois plus tôt. La saveur caribéenne des paroles se reflétait dans l’instrumentation, avec Cooper au marimba ainsi qu’à la conga et au tambourin. La chanson a été un grand gagnant, avec des classements dans le Top 20 au Royaume-Uni et en Australie, mais a vraiment sonné la cloche aux États-Unis, où elle est devenue n ° 1 en seulement sa quatrième semaine sur le Hot 100.

Avec justesse, le disque qu’il a réussi était « Bad Blood », de Neil Sedaka, dont la carrière avait été spectaculairement relancée par son contrat avec Elton’s Rocket Records, et dont le single comportait des voix invitées par le patron du label. En dehors de son contrat nord-américain avec MCA, Rock Of The Westies serait le dernier album studio d’Elton sur DJM, avant qu’il ne passe lui-même à Rocket.

« Island Girl » est resté à la première place des États-Unis pendant trois semaines, offrant le lever de rideau parfait pour Rock Of The Westies. Cooper, maintenant dans sa pompe percussive, a joué une gamme d’instruments convenablement extravagante, comprenant également une cloche de vache, une mâchoire, des castagnettes, un clocher, un vibraphone, un shaker, des carillons éoliens, des maracas et des timbales. Johnstone était très présent à la guitare électrique et Kiki Dee a chanté des chœurs sur la majeure partie du disque.

Cultiver son propre funk

Rock Of The Westies s’est ouvert, avec audace, avec un medley comprenant trois éléments de chanson distincts, « Yell Help », « Wednesday Night » et « Ugly ». Le complice fréquent James Newton Howard a joué du clavinet Hohner, du synthétiseur ARP et du clavecin, et a été beaucoup présenté ailleurs sur le piano électrique et le synthétiseur. Le trio soul Labelle a assuré les chœurs. Le « Dan Dare (Pilot Of The Future) » qui a suivi avait été la préférence d’Elton en tant que single au lieu de « Island Girl ». Il comportait des détails de Johnstone sur le « sac vocal », l’appareil qui s’est fait connaître en tant que vocodeur l’année suivante sur Peter Frampton‘s « Montre-moi le chemin. »

« Island Girl » a été suivi des deux chansons qui ont formé le seul autre single de l’ensemble, qui provenait des extrémités opposées du répertoire de John. « Grow Some Funk Of Your Own » (qui avait un crédit d’écriture supplémentaire pour Johnstone) était un rockeur à part entière avec des paroles humoristiques de Taupin sur un touriste amoureux se faisant dire en un temps record où aller par un petit ami possessif. « I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford) » était une belle ballade qui était généralement sous-estimée, mais a aidé le double-A à atteindre un sommet n ° 14 aux États-Unis.

La seconde moitié de l’album présentait un autre rocker étendu, « Street Kids », parmi un certain nombre d’entrées moins célèbres d’Elton, qui comprenait également le pensif et midtempo « Hard Luck Story ». Cette chanson avait déjà été enregistrée par Dee, une autre signature de Rocket. « Feed Me » était un morceau plus émouvant, avec les harmonies luxuriantes qui imprégnaient une grande partie de l’album, et la clôture « Billy Bones And The White Bird » lui a donné une finale optimiste avec un Bo Diddley battement et percussions lourdes.

Atteindre de nouveaux sommets

Rock Of The Westies a fait ses débuts au n ° 1 en Amérique du classement Billboard du 8 novembre, succédant à Red Octopus de Jefferson Starship. Sa règle de trois semaines a donné à Elton un total remarquable de 15 semaines au sommet du classement, dont cinq avec Elton John’s Greatest Hits et sept (au total) pour Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy.

Trois jours avant la sortie de Rock Of The Westies, il a reçu une étoile sur le Walk Of Fame d’Hollywood, dans le cadre de la semaine Elton John. Il atteignait maintenant des sommets auparavant atteints uniquement par Les Beatles, le seul ancien groupe musical à jouer au Dodger Stadium de Los Angeles. Le célèbre concert d’Elton là-bas le 26 octobre l’a fait jouer dans l’uniforme des Dodgers, convenablement sequiné. En mars suivant, à Londres, il devient la première rock star depuis les Beatles à être immortalisé en cire chez Madame Tussaud.

