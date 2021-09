Encore un joyeux anniversaire : Kygo – Actualités Musicales

Il s’avère que le 11 septembre, il y a à peine deux jours, Kygo a fêté son anniversaire et sa célébration a été incroyable, bien qu’il n’ait pas été sauvé de cette pandémie pour la deuxième année consécutive. On vous raconte tous les détails et quelques curiosités de l’artiste de l’année ici dans Musica News !

Kyrre Gørvell-Dahll a fêté son anniversaire le 11 septembre mais 1991, en fait plus connu sous le nom de simplement Kygo, fête ses 30 ans ni plus ni moins, et cet homme est comme les vins, plus le temps passe, ça va mieux hein ? Il a tiré des larmes et qu’avec sa musique il y a eu des moments inoubliables, car tu ne vas pas nous nier qu’avec ses chansons, surtout celle de “Firestone”, tu ne l’as pas écouté avec quelqu’un, tu ne l’as pas vécu avec quelqu’un, qui peut être en ce moment ou pas à tes côtés, mais personne ne t’enlève tes souvenirs, ce moment, ce souvenir est le tien, et c’est ça la vie, la mémoire.

C’est ce que nous aimons le plus chez Kygo, qui nous a donné des moments à travers sa musique. Cela ne se démodera jamais.

KYGO, musicien, auteur-compositeur, dj et producteur norvégien, joyeux anniversaire ! Que les succès continuent !