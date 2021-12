Encore un machado des Cavaliers de Ricky Rubio : victoire contre Chicago

Les Cleveland Cavaliers sont forts cette saison, peu importe qui est devant. Il a gagné (115-92) ce matin contre des Chicago Bulls durement touché par les pertes et a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives (et attendues) contre les Milwaukee Bucks et les Utah Jazz. Au total, au cours des dix derniers matchs, les Cavs ont un bilan soigné et équilibré de cinq victoires et cinq défaites pour un total de 14-12 qui les place dans les places pour le play-in (ils sont actuellement septièmes). Ils ne sont qu’à un demi-match de la sixième place, ce qui donne un accès direct aux playoffs dans l’Est. Les Bulls, deuxièmes de la même conférence que Cleveland, ont chuté après avoir enchaîné quatre victoires consécutives.

Sa victoire avait deux noms, le plus récurrent cette saison, la raison du retour de l’espoir dans une franchise qui était à la dérive après le deuxième adieu de LeBron James et qui ont fait vibrer à nouveau les tribunes du Rocket Mortgage FieldHouse comme lorsque le King était sur la piste. Il s’agit de Darius Garland et Evan Mobley.

Guirlande et Mobley

Le premier, meneur et numéro 5 du repêchage 2019, a terminé avec 24 points (3/7 en triples) et 6 passes décisives. Il était courageux, rapide et incisif en attaque, et quelque peu à l’aise en défense avec Markkanen jumelé à Lonzo Ball. Il avait un grand allié en pivot (3 du dernier repêchage) : 16 points, 9 sacs et 5 contres. « Il nous a aidés à démarrer et à démarrer, et il a passé une excellente soirée défensive et offensive », a déclaré Garland à propos de son coéquipier, qui a fait un excellent travail contre Vucevic et est devenu la deuxième recrue de l’histoire des Cavs à atteindre les 300 points et 40 blocs dans ses 22 premiers matchs. Le premier à le faire fut John Hot Rod Williams lors de la saison 1986-87.

Cleveland a commandé dès le premier quart contre un adversaire qui est venu avec la bonne chose et avec la bonne chose qu’il est parti. Chicago, l’une des grandes attractions de la NBA cette année, n’avait que 11 joueurs actifs, dont Tyler Cook et Devon Dotson, tous deux en double contrat, et en attente du débarquement de Stanley Johnson. La raison, les protocoles de sécurité sanitaire du COVID, qui ont touché Coby White, Matt Thomas, Javonte Green et une de ses grandes stars : DeMar DeRozan. Cela a laissé Zach LaVine tout seul en attaque – le tireur s’est trop battu tout seul pour terminer avec 23 points et 9/21 sur le terrain (1/3 du triple). Alex Caruso n’a pas non plus joué en raison d’une tension aux ischio-jambiers.

Ricky Rubio, proche du double-double

Ces absences n’ont pas aidé les Bulls… et leurs quatre seules réserves, qui n’ont marqué que 16 points, tous depuis le dernier quart-temps où tout était décidé. Le coup du triple était aussi un centre : 7 sur 26. 4 d’entre eux par Lonzo. Vucevic a été détruit avec un 1 sur 7. « Je pense que notre attaque nous a battus, et vous ne pouvez pas faire ça et espérer battre une équipe comme Cleveland », a déclaré Billy Donovan, entraîneur de l’équipe de l’Illinois.

Ricky Rubio a touché le double-double avec 11 points et 9 passes décisives dans un match définitivement rompu au troisième quart grâce à Kevin Love. L’attaquant de puissance (11 points) a détruit Chicago avec trois triples d’affilée en moins de deux minutes : de 66-53 (5:55) à 78-56 (3:58). C’était un coup final que Markkanen a fait plus dommageable au milieu de la dernière période avec un compagnon qui a placé la différence maximale, 104-78.