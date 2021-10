Encore un mois d’inflation « transitoire »

Les prix à la consommation augmentent encore… une inflation persistante menace-t-elle d’allonger le calendrier d’une hausse des taux ? … Les bénéficiaires de la sécurité sociale reçoivent une grosse bosse

Nous approchons de la saison des vacances, ce qui signifie qu’il est temps de se préparer pour que les amis et la famille restent trop longtemps.

Pour nous aider à nous y préparer, nous avons appris hier que « l’inflation transitoire » a décidé de prolonger sa visite d’un mois encore.

Depuis CNBC :

L’indice des prix à la consommation pour tous les articles a augmenté de 0,4% pour le mois, contre l’estimation de 0,3% du Dow Jones. D’une année à l’autre, les prix ont augmenté de 5,4 % par rapport à l’estimation de 5,3 % et au plus haut depuis janvier 1991.

Les prix de l’essence ont encore augmenté de 1,2 % pour le mois. Cela porte l’augmentation annuelle à plus de 42%.

Et si votre facture d’épicerie semble plus élevée, c’est parce qu’elle l’est. Les prix des aliments à domicile ont augmenté de 1,2 % pour le mois. Les prix de la viande ont grimpé de 3,3 % et sont maintenant en hausse de 12,6 % d’une année sur l’autre.

Aujourd’hui, d’une part, le rythme d’augmentation de l’inflation ralentit.

Sur ce, voici notre spécialiste de l’hypercroissance et l’éditeur de Investissement en hypercroissance, Luc Lango :

La réalité ici est que l’inflation était brûlante en avril, mai et juin, lorsque l’IPC de base augmentait de 0,7% à 0,9% chaque mois. Cependant, depuis lors, la croissance de l’IPC de base a ralenti à un rythme effréné, n’augmentant que de 0,1% à 0,3% chaque mois, alors que les chaînes d’approvisionnement se sont progressivement rétablies et que les pressions sur les prix se sont atténuées.

D’un autre côté, cette poussée d’inflation excessive s’avère difficile à ébranler.

Mardi, le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a rompu le rang avec la direction centrale de la Fed, affirmant que cette inflation « ne sera pas brève ».

De MarketWatch :

La déclaration la plus récente de la banque sur la politique monétaire faisait également référence une fois de plus à des « facteurs transitoires », bien que Powell lui-même ait récemment admis pour la première fois que l’inflation devrait rester élevée pendant une bonne partie de l’année prochaine. Bostic a déclaré que lui et son personnel ne qualifieraient plus l’inflation de « transitoire » car « l’épisode » actuel d’inflation pourrait persister pendant un certain temps, peut-être jusqu’en 2022 ou au-delà.

*** Tout ce concept « transitoire » est frustrant, car il n’y a pas de facteur limitant

Alors, l’inflation sera-t-elle transitoire ?

Amende. Mais tout est transitoire.

Cette description camoufle combien de temps le gonflage peut durer, causant toutes sortes de dégâts avant de continuer.

C’est un peu comme l’ours boursier qui a passé 2015 et au-delà à prédire un krach à venir.

Alors que les actions continuaient de grimper, créant une énorme richesse pour les investisseurs, l’ours s’est accroché à ses arguments selon lesquels ces gains étaient injustifiés et ressemblaient à des bulles, et n’étaient qu’un précurseur de l’effondrement.

Enfin – des années plus tard – lorsque le marché a chuté en 2020, cet ours revendique la victoire.

« Voir! J’avais raison depuis le début ! Le marché s’est effondré, comme je l’avais prédit !

Oui. Vous avez réussi.

De la même manière, bien sûr, cette inflation finira par s’avérer transitoire… tout comme l’inflation qui a ravagé les années 1970 s’est avérée transitoire.

En attendant, il érode la richesse.

***La plus grande inquiétude est que sa persistance menace d’accélérer le calendrier d’une hausse des taux d’intérêt

Du Wall Street Journal :

Toute l’année, le message de la Réserve fédérale sur l’inflation a été constant : la poussée de cette année est transitoire, et l’inflation reviendra bientôt près de l’objectif de 2 % de la banque centrale. Pourtant, regardez de plus près, et il est clair que les responsables deviennent moins optimistes – et cela explique l’empressement croissant à commencer à augmenter les taux d’intérêt… Le message des dernières projections de la Fed est que le « transitoire » dure terriblement longtemps. En effet, la projection de 2,3% pour l’année prochaine est la prévision d’inflation sous-jacente la plus élevée pour l’année prochaine depuis que les projections ont été publiées pour la première fois en 2007, selon Derek Tang de Monetary Policy Analytics.

Si nous regardons de plus près les attitudes de la Fed envers une hausse des taux, nous voyons un changement.

La moitié des responsables de la Fed pensent désormais que les taux commenceront à augmenter d’ici la fin de 2022. Comparez cela à mars dernier, lorsqu’une majorité de responsables n’ont vu cela se produire qu’en 2024.

Ce revirement n’est pas dû au fait que les perspectives économiques sont plus solides. En fait, il y a deux jours, Goldman Sachs a réduit son objectif de croissance économique aux États-Unis à 5,6% pour 2021 et 4% pour 2022.

Le changement – ​​au moins en partie – reflète le risque de persistance de l’inflation.

En fait, plus tôt cette semaine, le Fonds monétaire international (FMI) a averti que les banques centrales du monde entier devraient être prêtes à resserrer leur politique monétaire si l’inflation devenait trop laide.

Le FMI a adouci sa déclaration en donnant un coup de chapeau à « transitoire », mais le message était clair : soyez prêt à agir si cela ne disparaît pas.

De Gita Gopinath, conseillère économique et directrice de recherche du FMI :

Alors que la politique monétaire peut généralement faire face à des augmentations transitoires de l’inflation, les banques centrales doivent être prêtes à agir rapidement si les risques de hausse des anticipations d’inflation deviennent plus importants dans cette reprise inexplorée.

***Alors, que pouvez-vous faire pour protéger votre patrimoine si les choses empirent ?

Simple. Déplacez une partie substantielle de votre patrimoine vers des actifs durables.

Il y a des bitcoins et des altcoins de premier plan…

Il y a les actions d’entreprises de haute qualité qui ont la capacité d’augmenter leurs prix pour correspondre à l’inflation…

Il y a l’immobilier… les matières premières… les métaux précieux (même si l’or a été faible)…

Il existe même des objets de collection – pièces de monnaie, vin, voitures anciennes, œuvres d’art et maintenant NFT…

Il existe de nombreux actifs qui feront l’affaire, mais ils font tous la même chose – augmenter la valeur parallèlement à l’inflation.

En fin de compte, ce visiteur indésirable ne comprend pas et ne fait pas ses valises. Assurez-vous d’être prêt pour un séjour plus long.

*** Pendant ce temps, les prestations de sécurité sociale viennent d’éclater – ce qui est une autre raison pour laquelle les jeunes investisseurs ne devraient pas prévoir qu’elle sera en bonne forme lorsqu’ils prendront leur retraite

Hier, nous avons appris que ceux qui percevaient la sécurité sociale recevaient un ajustement au coût de la vie (COLA) de 5,9% comme effet secondaire de l’inflation. C’est la plus grosse bosse en 40 ans.

De MarketWatch :

Les ajustements au coût de la vie sont basés sur une formule liée à l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement l’a officialisé après la publication du rapport de septembre sur l’IPC. Le bénéficiaire moyen de la sécurité sociale reçoit environ 1 565 $ par mois cette année. L’augmentation prévue de 5,9 % en 2022 s’élèverait à 92 $ par mois, soit 1 104 $ de plus sur une année complète. Cela équivaut à 1657 $ par mois pour le retraité moyen.

Près de 70 millions de personnes ont reçu des prestations de sécurité sociale ou des prestations connexes en 2021. Cela représente environ un cinquième de la population américaine.

Avec autant de bénéficiaires de la Sécurité sociale et le montant de leurs chèques en hausse de 5,9 %, ce n’est pas bon pour la solvabilité à long terme de la Sécurité sociale.

En fait, même avant cette augmentation du COLA, les jeunes Américains qui s’attendaient à recevoir des prestations complètes à la retraite n’étaient pas réalistes.

De NPR début septembre :

Le choc brutal de la récession du coronavirus a rapproché la Sécurité sociale d’un an de l’insolvabilité… Les nouvelles projections dans les rapports annuels des administrateurs de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie indiquent que l’énorme fonds en fiducie de la sécurité sociale ne sera pas en mesure de payer la totalité des prestations en 2034 au lieu de la date d’épuisement estimée de l’année dernière en 2035. Pour la première fois en 39 ans, le coût du versement des prestations dépassera le revenu total du programme provenant de la perception des charges sociales et des intérêts au cours de cette année. À partir de là, la Sécurité sociale puisera dans ses économies pour payer l’intégralité des prestations.

L’augmentation de ces prestations de 5,9 % ne fera qu’accélérer ce calendrier.

Si vous êtes un jeune investisseur et que vous vous demandez quels seront les dommages lorsque vous serez à la retraite, on s’attend actuellement à ce qu’un programme de sécurité sociale en difficulté financière ne puisse payer que 78% des prestations prévues.

Vous pourriez dire que profiter de tous les avantages est « transitoire ».

Espérons que non.

