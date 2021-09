Encore un succès pour Make in India ! Alstom livre la première rame du métro de Kanpur ; Vérifier les fonctionnalités et les images

Alstom achève la livraison de la première rame du métro de Kanpur à l’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC). Le dévoilement a été fait à l’usine de fabrication de matériel roulant d’Alstom à Savli, Gujarat, par le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, en présence de Kumar Keshav – MD, UPMRC, et Alain SPOHR – MD, Alstom. Ces rames de métro sont fabriquées à 100 % localement dans l’usine de Savli, dans le Gujarat.

Alstom a finalisé l’acquisition de Bombardier Transport (BT) le 29 janvier 2021 et à l’avenir, Alstom sera responsable de la livraison du matériel roulant et de la signalisation du métro de Kanpur et d’Agra, y compris la portée de toutes les technologies BT.

Évalué à environ 2051 crore INR (245 millions d’euros), la portée d’Alstom sur le projet de métro Agra-Kanpur comprend – la conception, la construction et la livraison de 201 voitures de métro (67 rames de métro MOVIA à trois voitures) et une solution de signalisation avancée (CITYFLO 650) . Le client dispose également d’une provision pour exercer une option sur 51 voitures de métro supplémentaires.

Les nouvelles rames de métro profiteront à environ 5 millions de citoyens des deux villes. En outre, le projet global contribuera de manière significative au développement socio-économique de la région.

Intérieur de l’autocar du métro de Kanpur

« Nous sommes fiers de livrer les premières rames de métro pour le métro de Kanpur en un temps record. Après avoir livré avec succès des solutions de matériel roulant et de signalisation pour la capitale de l’État, Lucknow, nous sommes heureux de renforcer ce partenariat avec l’UPMRC et de redéfinir les besoins de mobilité de Kanpur et d’Agra », a déclaré Alain SPOHR, directeur général d’Alstom Inde. « Nos métros MOVIA sont mondialement connus pour leur fiabilité opérationnelle, leur design attrayant et leurs caractéristiques de sécurité améliorées, tout ce qui fait du métro un mode de transport attrayant », a-t-il ajouté.

« Alors que je dévoile virtuellement la première rame de métro pour Kanpur, je tiens à féliciter Alstom et l’UPMRC pour l’exécution rapide du projet de métro en cours », a déclaré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. « En plus de Kanpur et Agra, nous sommes impatients de proposer un service de métro avancé pour des transports publics améliorés dans des villes comme Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj, Jhansi et Meerut, et d’améliorer la connectivité dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

Alstom livre le bus du métro de Kanpur

S’exprimant lors de la cérémonie de dévoilement, Kumar KESHAV, directeur général de l’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC), a déclaré : « C’est un moment de fierté pour Alstom, qui fabrique localement le matériel roulant pour certains des projets de métro les plus prestigieux du pays. Forts d’une illustre expérience dans la livraison réussie des trains pour le métro de Lucknow en un temps record, nous sommes heureux d’avoir Alstom comme partenaire dans ce voyage vers la transformation du visage de la mobilité urbaine dans l’Uttar Pradesh. Ces rames de classe mondiale pour Kanpur et Agra donneront vie au projet de métro. Nous attendons avec impatience l’exécution rapide de ce projet et la satisfaction des besoins en infrastructures de transport dans les villes en croissance.

L’inspiration du riche héritage culturel de l’Uttar Pradesh combinée à un design de premier ordre a donné un look attrayant à la dernière flotte de métro de l’Inde. La conception modulaire aérodynamique des nouveaux métros MOVIA offrira une multitude d’avantages en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement ainsi qu’une excellente expérience pour les passagers. Construites avec des carrosseries en acier inoxydable, les voitures climatisées auront des portes coulissantes automatisées, des places assises et debout confortables, des zones dédiées pour l’entrée des personnes handicapées, qui utilisent des fauteuils roulants et des systèmes d’information des passagers modernes, se combinant pour fournir un environnement accessible et accueillant pour les passagers.

Les trains seront équipés de bogies de métro FLEXX et du système de propulsion MITRAC pour augmenter l’efficacité énergétique, réduire les coûts d’exploitation et garantir que les nouveaux trains répondent aux normes environnementales les plus élevées. Chaque train pourra accueillir environ 960 passagers dans la configuration à trois voitures.