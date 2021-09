Encore une fois, le Brésil a l’iPhone 13 le plus cher

Envisagez-vous d’acheter l’iPhone 13 ? Si votre réponse est oui, eh bien, vous ne voudrez peut-être pas l’acheter au Brésil, car encore une fois, le pays d’Amérique du Sud possède l’iPhone 13 le plus cher au monde.

Le rapport est réalisé par Nukeni et montre tous les prix de vente, y compris les taxes de l’iPhone 13 sans SIM sur le site Web d’Apple pour chaque pays. Il est important de démentir que certains pays américains ne facturent aucune taxe (comme le Delaware), et c’est pourquoi le pays est répertorié comme l’option la moins chère, mais il montre également combien cela coûte dans les États les plus chers (comme la Louisiane ).

De plus, pour être juste avec le Brésil, le pays est généralement le plus cher dans cette enquête, mais il peut être plus cher d’acheter un nouvel iPhone en Turquie selon le modèle ou le stockage. Au Brésil, les clients sont habitués à ces prix grâce à des taxes plus élevées et à une mauvaise devise (1 $ équivaut à environ 5,26 R$). Même ainsi, les prix sont environ 100 $ moins chers que l’iPhone de l’année dernière.

Dans cet esprit, découvrons où sont les meilleurs et les pires endroits pour acheter un nouvel iPhone 13 :

iPhone 13 mini – 128 Go

États-Unis : 729 $ Hong Kong : 771,27 $ Canada : 785,28 $ Thaïlande : 785,80 $ Japon : 791,52 $

Maintenant, les régions les plus chères :

Turquie : 1 301,56 $ Brésil : 1 256,21 $ Suède : 998,42 $ Hongrie : 995,29 $ Italie : 990,52 $

iPhone 13 – 128 Go

États-Unis : 829 $ Hong Kong : 874,13 $ Japon : 900,95 $ Thaïlande : 909,40 $ Canada : 924,34 $

Maintenant, les régions les plus chères :

Brésil : 1 446,57 $ Turquie : 1 419,90 $ Suède : 1 137,82 $ Norvège : 1 132,10 $ Hongrie : 1 130,25 $



iPhone 13 Pro – 128 Go

États-Unis : 999,00 $ Hong Kong : 1 092,69 $ États-Unis : 1 113,89 $ Japon : 1 119,81 $ Émirats arabes unis : 1 143,05 $

Maintenant, les régions les plus chères :

Turquie : 1 893,24 $ Brésil : 1 808,26 $ Inde : 1 627,88 $ Hongrie : 1 433,91 $ Danemark : 1 428,77 $

iPhone 13 Pro Max – 128 Go

États-Unis : 1 099,00 $ Hong Kong : 1 208,41 $ États-Unis : 1 225,39 $ Japon : 1 229,24 $ Corée du Sud : 1 270,97 $

Maintenant, les régions les plus chères :

Turquie : 2 129,91 $ Brésil : 1 998,63 $ Inde : 1 763,65 $ Hongrie : 1 568,87 $ Suède : 1 567,63 $

Et si vous avez besoin de ce nouvel iPhone 13 Pro Max brillant avec 1 To de stockage, vous paierez 1 599 $ aux États-Unis ou jusqu’à 2 950,45 $ au Brésil. C’est ton choix.

Pour conclure, si vous voulez le nouveau modèle iPhone 13 mini ou régulier, les États-Unis, Hong Kong, le Canada, la Thaïlande et le Japon ont généralement les offres les moins chères. Vous devriez généralement éviter le Brésil, la Turquie, la Suède, la Hongrie ou l’Italie si vous ne voulez pas payer jusqu’à deux fois le prix du téléphone.

Combien coûte l’achat des nouveaux iPhones dans votre pays ? Consultez le sondage ici et dites-le-nous dans la section commentaires ci-dessous!

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :