Encore une fois, les gens forcent le Pape à aimer Undertale

Dans notre première histoire « oui, c’est tout à fait normal » de 2022, nous sommes absolument ravis d’annoncer qu’un cirque vient de se produire Sous-titrede Megalovania dans un public avec Pape François. Oui, tu l’as bien lu.

Un peu de contexte : hier, le vieux Pontifex a accueilli le cirque italien Rony Roller dans le cadre du grand public auquel il participe chaque semaine. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo Youtube intégrée ci-dessous – tirée de la chaîne Vatican News – le cirque s’est terminé sur une performance entraînante du thème de Sans (également connu sous le nom de Megolovania).

Vous pouvez voir l’intégralité du segment d’audience ci-dessous, mais la partie la plus intéressante (y compris la jonglerie de feu et Undertale) commence à 53:28. Si vous voulez passer directement à la Mégolovanie, dirigez-vous vers 1:04:40.

Ce n’est pas non plus la première fois que la troupe de cirque se produit pour Sa Sainteté (bien que ce soit la première fois que la musique de jeu vidéo fait son apparition devant le public). La troupe a également joué pour le pape Benoît XVI en 2006 et plus récemment, ils ont fait un spectacle pour François en 2017. Reste à savoir s’ils seront invités à revenir après son visage amer lors de cette performance.

Alors, le pape François aime-t-il l’un des morceaux les plus connus d’Undertale ? Eh bien, après la fin du spectacle, il a dit des performances comme ça « [put] nous en contact avec la beauté, qui nous apporte toujours le bonheur », avant de conclure « la beauté est un moyen de trouver le seigneur » (merci, TheGamer). Alors… dit-il que vous pouvez trouver Dieu à travers Undertale ? Désolé de paraphraser, mais Oui il l’est!

Curieusement, ce n’est pas la première fois qu’il y a un mash-up Pope x Undertale : en 2016, le Youtuber MatPat a été invité à un sommet du Vatican pour discuter de la façon dont Internet « rassemble les gens » (hmm). On a dit à MatPat qu’il devrait arriver avec un cadeau pour le pape François… alors MatPat a pris une copie d’Undertale pour lui.

Pourquoi? Eh bien, le Pape a proclamé 2016 « l’année de la miséricorde pour l’église catholique, une période célébrant le pardon et la compassion quand on pourrait autrement choisir de nuire à une personne » et MatPat dit que le thème permanent d’Undertale est la miséricorde. Voilà.

Quelle sera la prochaine rencontre maudite Pope x Undertale ? Peut-être qu’il fera une apparition dans le prochain jeu de TOby Fox, amenant toute la relation entre le Vatican et le jeu à un cercle complet merveilleux et sacré.