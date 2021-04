Encore une fois, personne ne sait si le prince Harry est déjà rentré en Californie? ⋆ 10z viral

Encore une fois, j’attends de voir la confirmation que le prince Harry est rentré en Californie. Je pense que c’est très étrange que le Camp Sussex n’ait rien confirmé de toute façon, mais c’est peut-être par conception. Plus ils restent silencieux, plus ils mettent en évidence la désinformation effrénée venant du palais de Kensington, de Clarence House et des médias britanniques entièrement. Hier, le Telegraph a affirmé qu’Harry reviendrait / avait volé en Californie et il ne l’a fait qu’après avoir été incapable d’avoir une réunion privée avec Charles, car Charles a quitté Windsor et s’est rendu seul dans sa maison de campagne galloise.

Le duc de Sussex reviendra en Californie sans avoir de réunion privée avec son père, comprend The Telegraph. De nombreux membres de la famille avaient espéré que le couple profiterait de l’occasion pour passer du temps ensemble seuls, pour exprimer leurs différences face à face. Mais malgré un voyage aller-retour de 10000 milles, le duc a été incapable ou n’a pas voulu épingler le prince de Galles, qui est toujours en train d’accepter la mort de son père. Bien que les projets de voyage du duc n’aient pas été divulgués, il devrait rentrer chez lui auprès de sa femme enceinte, la duchesse de Sussex, 39 ans, et de leur fils Archie, qui aura deux ans le mois prochain, dans un ou deux jours. Le manque de temps passé avec son père suggère que les sentiments suscités par son interview d’Oprah Winfrey sont toujours vifs et que les retombées restent brutes. Après avoir été mis en quarantaine pendant les cinq jours requis après son atterrissage au Royaume-Uni la semaine dernière, avant les funérailles du duc d’Édimbourg, le prince Harry aurait pu abandonner l’auto-isolement en passant un test de coronavirus privé dans le cadre du programme du «test de libération». On pense qu’il a eu au moins deux jours après le service de samedi pour retrouver des amis ou des membres de sa famille. Si les relations s’étaient suffisamment dégelées avec son frère, il aurait certainement aimé retrouver ses jeunes neveux et sa nièce – le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et le prince Louis, qui aura trois ans vendredi. Il a peut-être également voulu profiter de l’occasion pour voir des amis ou organiser des réunions avec certaines de ses organisations caritatives restantes basées au Royaume-Uni, notamment WellChild et la Fondation Invictus Games.

[From The Telegraph]

Pour être clair, le prince Harry était parfaitement disposé à rester au Royaume-Uni pendant quelques jours après les funérailles de Philip, dans l’espoir d’avoir des moments en tête-à-tête avec son père plus que quiconque. Et c’est Charles qui est parti et a refusé de passer plus de temps avec Harry. Et donc une fois de plus, Harry ressemble au plus grand homme, celui qui essaie de se réconcilier de bonne foi, tandis que son père et son frère font des crises de colère et se font des culs. Pourquoi ces connards pensent-ils qu’il est bon de continuer à paraître en colère, courroucé et punitif?

Aussi: je serais prêt à parier que l’intention réelle d’Harry était de voir sa grand-mère, même brièvement, et Charles et William font tout cela d’eux-mêmes.

