Encouragez les écoles avec le test d’apprentissage classique ⋆ 10z viral

Des acteurs interprètent une scène de Henry VIII de William Shakepeare au Globe Theatre de Londres, en Angleterre, en 2010. (Luke MacGregor/.)

La tendance dans l’éducation moderne est d’abandonner la littérature classique. Mais les étudiants l’aiment et en profitent. Voici comment le remettre en classe.

Un élève s’est tourné vers moi lors de son test standardisé pour me signaler une question à l’écran. Il a posé une question sur une phrase qui disait : « Les œuvres de Shakespeare sont obsolètes avec des thèmes qui ne sont pas pertinents pour les étudiants d’aujourd’hui. Je ne me souviens pas de la question posée alors, mais c’était probablement quelque chose sur la façon d’améliorer la phrase, auquel cas j’espère qu’il y avait une cinquième option : la supprimer.

Tout le monde dénigre les classiques de nos jours – même en lisant des passages sur des tests standardisés apparemment. L’Université de Princeton a supprimé ses exigences en grec et en latin pour les majors classiques. L’université Howard a dissous son département des classiques. #DisruptTexts est un mouvement populaire de médias sociaux pour décentrer le canon dans les écoles K-12. Mes propres collègues parlent de remplacer To Kill a Mockingbird par de la fiction pour jeunes adultes. Les guerres canoniques ont recommencé, seulement maintenant, elles se déroulent dans les tranchées des lycées.

Malgré ses critiques, l’enseignement des classiques reste essentiel. Mes élèves me disent constamment que Roméo et Juliette est le premier livre qui les « comprend », admettent que cette pièce les expose au danger de leur propre colère et pleurent à la fin de cette tragédie shakespearienne. Ils pratiquent leur poésie à la récréation et se plaignent quand nous avons fini de lire à haute voix pour la journée. Ils ne sont jamais aussi engagés que lorsque nous discutons des thèmes intemporels de la violence, de l’amour, de la beauté, de la liberté ou de toute autre discussion philosophique découlant de ces livres. Les étudiants ont soif de l’éducation humaniste qui vient de la littérature classique.

Malheureusement, comme je l’ai écrit précédemment pour National Review, la philosophie prédominante de l’éducation dans nos programmes de formation des enseignants favorise le choix des étudiants et les textes contemporains par rapport aux salles de classe centrées sur l’enseignant et aux grands livres. Tant que l’université et les mouvements susmentionnés s’opposeront à la littérature classique, de simples éditoriaux ne feront pas grand-chose pour réifier notre engagement envers les grands livres, et Diary of a Wimpy Kid remplacera George Orwell.

Pour contrer le poids institutionnel de l’université et des mouvements sociaux, il faut un contrepoids. Invoquant le dernier livre de Yuval Levin, il est temps de construire et de soutenir des institutions qui valorisent un enseignement significatif.

Hillsdale College a déjà commencé à le faire, établissant, fournissant le programme et soutenant financièrement des dizaines d’écoles à charte. De même, le mouvement des écoles à charte modèle « No-Excuse » telles que la Success Academy à New York obtient des résultats qui surpassent les écoles publiques traditionnelles dans les quartiers riches. Ces écoles s’appuient sur des programmes imprégnés d’excellents livres, et leur succès est la meilleure répudiation de toute idéologie émanant des universités. Cependant, séparer quelques bâtiments qui maintiennent leur engagement envers les classiques sans fournir d’autres pressions en laisse trop sans.

Il existe une autre institution innovante qui pourrait plus universellement déplacer le poids institutionnel vers un enseignement des arts libéraux. En 2015, Jeremy Wayne Tate a fondé le Classic Learning Test, un test standardisé pour rivaliser avec l’ACT et le SAT avec une mise en garde : il contiendrait des passages de grandes œuvres littéraires. Au lieu d’un essai fictif jetant des coups bas à Shakespeare, un passage sur le test présente un extrait de Tolstoï faisant une critique réfléchie au barde. Depuis sa création, des centaines de collèges et d’universités, dont Baylor, Wheaton et Hillsdale, l’acceptent pour un examen d’entrée.

Les incitations comptent – ce qui est testé influence ce qui est enseigné – et ce truisme souligne l’éclat de CLT. Une lecture rapide des questions pratiques d’ACT révèle quelques paragraphes de romans modernes, une introduction à un texte de psychologie, un ouvrage de critique littéraire féministe et un article de Newsweek. Sans parler de l’exemple d’essai d’étudiant critiquant Shakespeare que mon élève a eu le privilège de lire lors d’un examen différent.

Ces questions de test affectent ce qui se passe en classe. Une étude simple a donné aux élèves d’une école un test standardisé avec lequel ils n’étaient pas familiers et les scores sont revenus inférieurs à la normale. Les chercheurs avaient choisi un examen de format différent mais similaire en contenu et en difficulté au test standard de l’école. Les chercheurs expliquent cette disparité, suggérant que le programme d’études et les méthodes d’enseignement du district avaient lentement, au fil du temps, reflété le contenu et le style des questions du test. L’examen a influencé l’enseignement. J’observe moi-même les types de questions posées aux examens et j’ai parcouru les tests de pratique ACT afin de pouvoir me permettre à mes étudiants de s’entraîner en classe.

Si les enseignants concentrent leur enseignement et que les districts alignent leur programme sur les types d’éléments testés par le CLT, une adoption plus universelle de l’examen exercerait une pression institutionnelle pour contrer l’idéologie anti-classique au sein de l’université. Si les enseignants et les étudiants savaient que les candidats seraient confrontés à des passages de Frederick Douglass et Jane Austen lors de leur examen d’entrée à l’université, cela inciterait ces classiques avec une force que la simple persuasion ne peut pas. Cela aurait un impact sur les salles de classe des écoles publiques, privées et à domicile – pas seulement une poignée de chartes.

Le CLT promet de transformer ce qui se passe en classe. Tant que les tests existent, les enseignants enseigneront selon les tests. En tant que tel, le CLT encouragerait le type d’enseignement qui créerait des étudiants qui savent, sans recommandation à choix multiples, que toute critique désinvolte de Shakespeare est de la foutaise.

Daniel Buck est professeur d’anglais au secondaire et auteur indépendant.