Endeavour dépose officiellement une demande d’introduction en bourse et dévoile la nomination d’Elon Musk au conseil d’administration

Après avoir brusquement suspendu ses projets d’introduction en bourse à la fin du mois de septembre 2019, Endeavour a de nouveau déposé une demande de mise en bourse.

L’intention de la société mère UFC et WME de faire ses débuts sur le marché boursier le plus tôt possible a été révélée dans un formulaire S-1 de la Securities and Exchange Commission (SEC). Selon ce document, Endeavour cherche à lever jusqu’à 100 millions de dollars via l’introduction en bourse, qui arrivera dans la foulée d’une année 2020 financièrement difficile (le montant précis de l’offre est sujet à changement, cependant.)

Certes, le propriétaire de Miss Univers – qui a obtenu une dette supplémentaire de 260 millions de dollars en mai 2020, en plus d’un prêt de 2,8 milliards de dollars – a précisé dans le même dépôt de la SEC que ses revenus de 2019 avaient dépassé 4,57 milliards de dollars, avec des pertes d’environ 531 millions de dollars. Au total, les propriétés sportives (principalement l’Ultimate Fighting Championship) représentaient un cinquième du chiffre d’affaires, 43% des «événements, expériences et droits» ainsi que 36% de la représentation des talents.

Cependant, en raison de «l’impact négatif significatif» de la pandémie sur les opérations, Endeavour a généré en 2020 environ 3,48 milliards de dollars, avec des pertes d’environ 625 millions de dollars (et environ 1,16 milliard de dollars en 2019 et 2020). À titre de référence, le chiffre d’affaires d’Endeavor en 2016 s’est élevé à 2,37 milliards de dollars (avec une perte de 98 millions de dollars), 3,02 milliards de dollars (perte de 173 millions de dollars) en 2017 et 3,61 milliards de dollars (perte de 231 millions de dollars) en 2018.

La ventilation des spécificités financières d’Endeavor 2020 par segment, événements, expériences et droits a chuté de 390,7 millions de dollars par rapport à 2019, alors que les revenus de représentation ont été les plus durement touchés de toutes les divisions, chutant de près de 730 millions de dollars d’une année sur l’autre. Mais les propriétés sportives ont réussi à obtenir de meilleures performances en 2020 qu’en 2019, avec un chiffre d’affaires approchant les 953 millions de dollars l’année dernière.

Gardant ce dernier point à l’esprit, Endeavour consacre une partie du dépôt de la SEC à exposer son intention d’acquérir les 49,9% restants de l’UFC, qu’il a acheté (aux côtés d’investisseurs dont KKR) en 2016. Ce rachat sera en partie financé par le capital. découlant de l’introduction en bourse. Par ailleurs, le texte détaille le projet d’ajouter le PDG de Tesla, Elon Musk, au conseil d’administration d’Endeavour «au moment ou avant le prix de cette offre».

D’autres introductions en bourse dignes de mention – parmi lesquelles les débuts boursiers tant attendus d’Universal Music Group – sont également prévues pour 2021. Anghami, le premier service de streaming musical en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, se prépare à arriver sur le NASDAQ dans le cadre d’une acquisition -fusion d’entreprises – une voie que l’éditeur indépendant basé à New York, Reservoir Media, aurait également envisagé.

Enfin, Believe Digital envisagerait une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars, tandis que Tencent Music, malgré les récentes baisses des cours des actions aux États-Unis, préparerait le terrain pour une deuxième introduction en bourse de 3,5 milliards de dollars à Hong Kong.