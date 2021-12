Endesa déconnecte sa centrale thermique d’Almería après près de 40 ans d’exploitation

16/12/2021

Le à 18:19 CET

PE

Endesa a procédé ce jeudi au débranchement des principaux équipements de production de la Centrale thermique du Litoral de Carboneras, à Almería, après près de quatre décennies de fonctionnement.

Avec cette action, le cycle de vie de cette infrastructure emblématique, qui a produit durant sa durée de vie utile 183 628 gigawattheures (GWh) d’énergie, équivalent à la consommation électrique de l’Andalousie pendant quatre ans et demi, comme détaillé par l’entreprise dans une note.

Ce jalon suppose un pas en avant dans le processus de transition juste qu’Endesa promeut dans toute l’Espagne, où elle s’est déjà engagée dans cette voie vers la décarbonisation avec la fermeture des centrales thermiques d’Andorre (Teruel), Compostilla (León) et traite celle d’As Pontes.

A Carboneras, ce processus de transition juste vise également, comme dans le reste des centrales, à remplacer la capacité de production de cette centrale thermique par des technologies propres et renouvelables dans la province, ainsi que la création de richesse et d’emplois dans la région. .par le développement de projets industriels sur le terrain de l’usine, qui répondent à des critères de durabilité sociale et environnementale.

« La Centrale Thermique du Litoral est un emblème pour ce territoire, son activité, sa technologie ont été une innovation au fil des années, ici nous avons accueilli des projets uniques et maintenant nous allons continuer à être des pionniers avec une fermeture qui générera de nouveaux emplois locaux, mener des cours de formation et rechercher le développement d’initiatives qui permettent un nouvel avenir pour la région « , a déclaré le directeur général d’Endesa en Andalousie, Estrémadure, Ceuta et Melilla, Rafael Sánchez Durán, qui a été l’un de ceux chargés de déconnecter le salle de contrôle de l’usine.

Avec lui a été le directeur de l’usine Image de balise Juan Luis Redondo, qui était accompagné de certains des travailleurs de l’usine. « Nous avons terminé cette étape, mais Une nouvelle phase dans le développement de ce site s’ouvre avec la mise en œuvre du plan Futur-e, unique en Andalousie, qui permet, entre autres choses, que les personnes qui jusqu’à présent travaillaient ici aient un avenir dans le développement de projets et d’énergies renouvelables dans la région », a-t-il expliqué.

Avec l’engagement de faire une transition énergétique juste à Carboneras, Endesa a lancé le Plan Futur-e en 2020, dont l’objectif est de contribuer à atténuer l’impact que ces fermetures peuvent avoir sur la population locale à travers quatre axes : la recherche proactive d’emploi ; promotion de l’activité économique dans la région; éducation et formation de la population locale et initiatives de durabilité de la municipalité.

La même année, Endesa a démarré et lancé, avec ces objectifs en tête, un concours international de recherche de projets permettant le développement économique et industriel sur le terrain de l’usine et de son terminal portuaire une fois sa fermeture effectuée.

Cette initiative, unique en Andalousie, répond à l’engagement de l’entreprise à réaliser une transition énergétique juste qui implique le remplacement de la capacité de production du Litoral par des technologies propres et renouvelables, ainsi que la création de richesses et d’emplois à Carboneras, à travers le développement d’un projet industriel répondant aux critères de durabilité sociale et environnementale.

Endesa a reçu 14 propositions contraignantes de dix promoteurs différents qui ont été soumises au concours international du Futur-e Plan et qui traitent des questions liées à l’économie circulaire, l’aquaculture, les biocarburants, le tourisme et la logistique.

Pour analyser l’adéquation des offres présentées, un un tableau d’évaluation qui, à l’heure actuelle, évalue surtout son adaptation aux besoins du territoire, sa viabilité commerciale, sa capacité à générer des emplois et la pérennité de la municipalité.

De même, en plus du lancement du concours international pour trouver un projet industriel de réactivation économique et de la main-d’œuvre à Carboneras, l’entreprise projette dans la province d’Almería quelque 1 500 mégawatts d’énergie renouvelable, principalement photovoltaïque, pour remplacer les 1 159 mégawatts d’électricité de la Central Coastal Thermal. Cela impliquera un investissement d’environ 1 200 millions d’euros et la création de plus de 2 000 emplois équivalents en construction et environ 400 en phase d’exploitation et de maintenance.

Le plan Futur-e est ouvert en permanence pour intégrer de manière flexible de nouvelles initiatives et conçoit également actuellement des formations pour favoriser l’emploi local dans les activités de démantèlement de l’usine, pour lesquelles une main-d’œuvre spécialisée est nécessaire. Ces cours seront structurés en trois programmes de formation professionnelle auxquels participeront 400 étudiants sélectionnés par le Service andalou pour l’emploi.

Démantèlement

Le plan de fermeture et de démantèlement ultérieur de l’usine signifiera, au cours des 4 à 6 prochaines années que dureront les travaux, la création de 82 emplois directs, dans lesquels prévaudront la main-d’œuvre locale et la formation de personnel spécialisé.

Dans ce sens, Endesa travaille depuis 2020 à la relocalisation de 120 travailleurs dont disposait la centrale, garantissant la continuité de leur travail et offrant des cours de formation pour l’intégration à leurs nouveaux emplacements liés, dans la plupart des cas, au développement des énergies renouvelables.

Les travailleurs des entreprises sous-traitantes auront également la possibilité de suivre des formations, à la fois pour rejoindre les travaux de démantèlement et pour être embauchés dans les nouvelles installations renouvelables que l’entreprise développera dans la région.

Le démantèlement et la démolition de tous les bâtiments, installations et équipements de l’usine impliqueront un investissement de 60 millions d’euros et seront effectués selon les principes de l’économie circulaire, avec l’objectif de valoriser les matériaux au-dessus de 90% et d’obtenir la fin d’un zéro résidu. certificat.

La la durabilité sera un autre des axes de cette phase, ayant non seulement l’économie circulaire comme axe central, mais aussi établissant des critères de Création de Valeur Partagée, qui permettent d’établir une relation à long terme avec les acteurs locaux, promouvant une culture éthique qui encourage la formation professionnelle des employés, accompagnant le développement des milieux sociaux (embauche locale) et en utilisant les ressources naturelles de manière durable.

La Centrale Thermique du Litoral a été construite dans le cadre du Plan Accéléré des Centrales à Charbon élaboré en 1979 pour répondre aux besoins accrus en énergie électrique dus au développement économique que connaissait l’Espagne. L’infrastructure est située sur 1 788 547 mètres carrés dans la municipalité de Carboneras et est composée de deux groupes de production totalisant 1 159 mégawatts de puissance. Chacun de ces groupes est composé d’une chaudière, d’une turbine et d’un alternateur en tant qu’équipement de base.

Le groupe 1, avec 577 mégawatts, a commencé son exploitation commerciale en 1985 et le groupe 2, avec une puissance de 582 mégawatts, en 1997. L’installation a produit plus de 180 000 GWh au cours de sa vie utile, soit la consommation énergétique de l’Andalousie pour quatre et un an et demi et il est devenu une référence lorsque, en 2014, des améliorations environnementales ont été apportées qui l’ont placé à l’avant-garde de cette technologie dans le monde entier.

L’usine dispose d’un terminal portuaire, avec accès pour le trafic maritime en Méditerranée et en Afrique du Nord, qui a commencé son activité en 1985, après un investissement de quelque 123 millions d’euros pour sa construction, destiné au déchargement de charbon pour la centrale thermique du Litoral. .