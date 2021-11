Endesa demande que les revenus des énergies renouvelables, surfacturés en raison de la hausse de l’électricité, soient réduits

11/05/2021

Le à 07:31 CET

David Page

Endesa avertit que une partie des plantes énergies renouvelables a un revenu millionnaire extraordinaire de hausse de l’électricité qui pourrait être utilisé pour contenir les prix qui montent en flèche. Il s’agit des installations du régime spécifique de rémunération des énergies renouvelables, de la cogénération et des déchets (Recore), qui bénéficiaient auparavant d’aides sous la forme d’abord pour leur production et disposent désormais d’un retour sur investissement garanti réalisée, selon El Periódico de España.

Ces centrales renouvelables et de cogénération se voient garantir une rentabilité de 7,1 % pendant 25 ans (pour certaines, cette garantie s’élève à 7,4 %) et tous les trois ans les revenus effectivement perçus auprès des assurés du système électrique sont ajustés. À la fin de la période, ce sera la rentabilité que les installations énergétiques obtiendront, mais chaque triennium le revenu est calculé pour les adapter.

Le prochain ajustement est prévu pour fin 2022, mais Endesa demande que le calcul soit avancé à cette même année afin que les revenus extraordinaires perçus par Recore renouvelables en raison de la forte hausse des prix ces derniers mois puissent être utilisés pour couvrir les coûts du système électrique et ainsi atteindre baisser le facture d’électricité de clients. Endesa a été l’une des principales victimes – avec Iberdrola – des coupes que le gouvernement a proposées aux revenus extraordinaires du nucléaire, de l’hydroélectricité et de certaines énergies renouvelables, mais une clarification de la réglementation permettra aux deux entreprises se débarrasser du retour de ce revenu.

Selon les calculs effectués par plusieurs entreprises du secteur de l’électricité, ces revenus supérieurs à la rentabilité pourraient s’élever à environ 3 100 millions d’euros jusqu’à la fin de l’année et monterait à 7 400 millions jusqu’en mars prochain en raison de la hausse des prix prévue jusqu’alors par les marchés à terme. Des revenus extraordinaires qui deviennent des liquidités pour les entreprises propriétaires des centrales jusqu’à la fin de l’année prochaine, date à laquelle ces montants doivent être ajustés, mais qu’Endesa (qui possède des centrales renouvelables avec ce système de rémunération Recore) demande au gouvernement d’utiliser maintenant pour abaisser le facture.

« La solution aux prix élevés de l’énergie peut venir de la contribution de la production renouvelable qui a rentabilité raisonnable garantie, mais maintenant, il perçoit des revenus beaucoup plus élevés que les garanties réglementaires « , a souligné ce mardi le PDG d’Endesa, José Bogas, lors de son discours lors d’un événement organisé par la Fundación Seres.

« Les générateurs de recore sont assurés d’une rentabilité de 7,4%. Pour la période 2023-2025, un ajustement est prévu pour tenir compte de ce qui s’est passé dans la période précédente. [desde 2019]. Nous demandons que l’ajustement soit fait maintenant& rdquor ;, a affirmé Bogas, qui fait valoir que l’ajustement servirait à ces énergies renouvelables à proposer leur production aux clients domestiques et industriels à des prix stables d’environ 60 euros par mégawattheure (MWh), contre plus de 200 euros auxquels l’électricité marché de gros s’est maintenu ces dernières semaines ou les 154 euros qu’il a marqués pour ce mercredi.

La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a publié fin octobre de nouveaux critères pour les entreprises renouvelables de Recore afin de développer un méthode comptable homogène, étant donné que certaines sociétés ont intégré dans leurs comptes les écarts de résultat par rapport à la rentabilité assurée et d’autres non. « La CNMV considère que, de manière générale, chacun des écarts de marché, positifs et négatifs, doit être comptabilisé au bilan », indique le superviseur dans sa note.

Rencontre avec Ribera

Le gouvernement ne reconnaît pas qu’il évalue cette avance de l’ajustement de la rentabilité raisonnable de certaines énergies renouvelables comme une mesure supplémentaire à celles déjà adoptées pour contenir l’impact sur la facture d’électricité de la hausse des prix de l’électricité. Cependant, la vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a convoqué la semaine dernière les principaux employeurs des énergies renouvelables et de la cogénération pour leur demander des propositions et les avertir que le secteur devait également s’impliquer et aider à réduire la réception de la lumière dans cette situation de marchés stressés.

Des sources de plusieurs des associations présentes à la réunion avec le vice-président (UNEF, APPA, AEE, Anpier, Acogen et Protermosolar y ont participé) reconnaissent que l’utilisation de ces revenus extraordinaires des usines de Recore est l’une des options qui est sur la table. , ainsi que l’utilisation de ces énergies renouvelables pour stabilité au tarif réglementé (appelé Prix Volontaire pour le Petit Consommateur, PVPC) et dont la composante énergétique est désormais directement indexée sur l’évolution du marché de gros volatil de l’électricité.

Le gouvernement a ouvert une consultation publique pour lancer une réforme de la PVPC pour réduire la volatilité subis par les 10,5 millions de clients couverts par le tarif réglementé. « Nous avons proposé la réforme du PVPC pour écouter tous les partis et ce n’est pas une mauvaise idée qu’il y ait des références [de precios] plus stable & rdquor;, a expliqué il y a quelques jours Teresa Ribera dans des déclarations à El Periódico de España. «Nous avons reçu des propositions visant à atténuer cette volatilité avec un panier d’indicateurs combinés ou associés à l’évolution de la partie de l’électricité qui a une référence associée à une rentabilité raisonnable, à savoir le Recore. Nous allons tout étudier & rdquor;, a reconnu le vice-président.