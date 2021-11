Endesa et Iberdrola prétendent économiser 5 300 millions à leurs clients pour ne pas augmenter l’électricité

11/04/2021 à 08:29 CET

David Page

Les grandes compagnies d’électricité redoublent d’offensive pour nier qu’elles profitent de la hausse du prix de l’électricité et, au contraire, elles soulignent que la spirale de hausse que connaît le secteur porte un coup à ses comptes et pèse sur son résultat. Face aux critiques de recevoir des bénéfices du ciel en raison de la tension sur les marchés, Endesa et Iberdrola contrer la baisse des bénéfices enregistrés jusqu’à présent cette année, selon El Periódico de España.

Iberdrola a annoncé la semaine dernière un bénéfice net de 2 408 millions d’euros entre janvier et septembre, en baisse de 10,2 %, et Endesa a publié ce mercredi ses résultats semestriels avec des bénéfices de 1 459 millions d’euros, en baisse de 3,4 % (14 % en termes du revenu ordinaire).

Dans les deux cas, les entreprises ont directement lié la baisse de leurs résultats aux prix élevés de l’électricité provoqués par la hausse des prix du gaz et des droits d’émission de CO2. « Ces résultats sont particulièrement significatifs dans la situation actuelle, qui ne profite pas à la stratégie de l’entreprise ni à son compte de résultat& rdquor;, Endesa a ouvertement prévenu.

Les deux sociétés ont commencé à expédier il y a des semaines lettres à vos grands clients pour leur faire part de la nécessité de revoir les conditions de leurs contrats (ou les annuler directement s’ils n’ont pas accepté les modifications). Certains changements que les compagnies d’électricité ont liés aux prix élevés sur les marchés et à la réforme approuvée par le gouvernement et qui allaient initialement entraîner une réduction d’un milliard de dollars des revenus des deux groupes (plus tard l’exécutif a modifié les règlements et les les entreprises se débarrasseront des coupures).

Cependant, les deux compagnies d’électricité ont souligné dans leurs présentations respectives de leurs résultats trimestriels qu’elles ont maintenu les prix à leurs clients avec des contrats à long terme tout au long de l’année et ont évalué les économies générées pour les consommateurs à 5 300 millions d’euros par rapport à ce qu’ils auraient payé si leur contrats avaient été liés à l’évolution du marché de gros (3 300 millions pour Endesa et plus de 2 000 millions pour Iberdrola).

« Dans le cas d’Endesa, la totalité de sa propre production de base, à partir d’énergies hydroélectriques, nucléaires et renouvelables non régulées, est vendue à l’avance pour couvrir des contrats à prix fixe avec des clients industriels et résidentiels pour des prix bien inférieurs à ceux actuellement fixés par le pool. & rdquor;, comprenait la société contrôlée par l’italien Enel. « En ce sens, 100 % de la production de base propre de 2021 a déjà été couverte par des ventes à terme, un pourcentage qui atteint 88 % d’ici 2022 à fin septembre & rdquor ;.

Le calme après le crash

Les grandes compagnies d’électricité ont maintenu le pouls du gouvernement en raison des mesures adoptées pour amortir l’impact sur la facture d’électricité de la hausse du coût de l’électricité. Les entreprises ont complètement changé de discours, et après la confrontation ils misent encore sur la cordialité et le dialogue Maintenant que les modifications approuvées par l’Exécutif à sa précédente réforme les libéreront des coupes millionnaires auxquelles ils allaient devoir faire face.

« Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par de nombreux ménages et clients industriels en raison des coûts élevés de l’énergie. Et c’est pourquoi nous sommes ouverts au dialogue avec l’Administration pour trouver les solutions les plus efficaces pour ce contexte conjoncturel & rdquor;, a souligné le PDG d’Endesa, José Bogas, lors de la présentation des résultats aux investisseurs. « Tout le monde peut se tromper par manque d’information et rectifier est sage« Iberdrola a déclaré dans un communiqué, qui a dénoncé pendant des semaines « l’insécurité juridique » en Espagne et arrêté certains projets, mais confirme maintenant qu’il poursuivra tous ses investissements dans le pays.

Le gouvernement a initialement estimé à 2 600 millions en six mois le montant total de ce que les compagnies d’électricité auraient à restituer pour les bénéfices extraordinaires obtenus en pleine spirale de hausses de prix. Les entreprises énergétiques, quant à elles, ont fait valoir que les réductions s’élèveraient à plus de 5,5 milliards d’euros en raison de la flambée des prix du gaz et de l’électricité. Après les changements réglementaires, ni le gouvernement ni les entreprises n’offrent officiellement de chiffres sur ce qu’est actuellement le chiffre estimé, mais le secteur prédit que le l’impact sera très proche de zéro.

Après la réforme de la réforme gouvernementale, les entreprises pourront éviter les baisses de leurs revenus si elles démontrent – en montrant leurs contrats – qu’elles vendent l’électricité qu’elles produisent avec le nucléaire, l’hydroélectricité et certaines énergies renouvelables à des prix stables et bien en deçà des prix exorbitants actuels. niveaux du marché de gros de l’électricité. Et ces dernières semaines, Iberdrola et Endesa, les plus touchées par la réglementation, ont fait valoir que toute sa production en Espagne est vendue à tempérament et à prix fixe.

La exención de los recortes se aplicaría tanto a los contratos a largo plazo y con precios fijos previos a la anterior reforma (aprobada el 14 de septiembre pasado) y también a los acuerdos que se amplíen o prorroguen con precios fijos y con vigencia de al menos un an. Le gouvernement estime que le nouveau décret encourage les entreprises énergétiques à maintenir accords inchangés avec ses clients industriels.

Le ministère de la Transition écologique, dirigé par la vice-présidente Teresa Ribera, a cédé et a fini par inclure dans le règlement l’une des grandes revendications des compagnies d’électricité : que les contrats de vente entre entreprises d’un même groupe puissent également être exonérés des coupes. Iberdrola et Endesa veillent à ce que la totalité ou la quasi-totalité de leur production d’électricité en Espagne soit vendue à leurs propres sociétés commerciales pour l’approvisionner aux clients finaux, et ce à des prix bien inférieurs à ceux du marché de gros. Si l’Exécutif avait laissé de côté les dérogations aux contrats intragroupe, comme initialement prévu, les coupes millionnaires auraient été maintenues.