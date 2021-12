Endesa, Iberdrola et Naturgy perdent deux millions de clients électricité au cours des cinq dernières années

27/12/2021 à 08:02 CET

David Page

La force d’un bataillon de nouvelles compagnies d’électricité indépendants et l’émergence de concurrents puissants désireux de se développer coûte aux grandes compagnies d’électricité une ponction sur leur clientèle. Les grands groupes énergétiques subissent des pertes nettes sur les contrats d’approvisionnement sur un marché espagnol également en augmentation.

Iberdrola, Endesa Oui Naturgy, les trois principales compagnies d’électricité, ont perdu près de deux millions de clients en électricité au cours des cinq dernières années. Le portefeuille commun de clients des trois géants du secteur est passé de 25,64 millions d’utilisateurs fin 2016 à 23,68 millions à la fin du troisième trimestre de cette année, selon les données des archives de la Commission nationale des marchés et Concurrence (CNMC) et les chiffres fournis par les entreprises dans leurs derniers résultats trimestriels.

Il s’agit d’une baisse spécifique de 1,96 million de clients entre les trois sociétés en cinq ans. Malgré la perte continue de consommateurs ces dernières années, Iberdrola, Endesa et Naturgy continuent de contrôler 80% de tous consommateurs électriques Espagnols, ajoutant à la fois les ménages qui ont contracté le tarif réglementé (appelé PVPC) et les clients aux tarifs du marché libre.

Au cours de cette période, Endesa est celui qui subit une baisse plus importante de son portefeuille de clients, avec 1,1 million de clients en moins (avec des baisses à la fois parmi les ménages avec PVPC et sur le marché libre), et en septembre, il comptait 9,73 millions d’utilisateurs. Iberdrola a laissé plus de 300 000 clients en cinq ans, compensant la baisse des tarifs réglementés par une augmentation du portefeuille de clients à tarifs gratuits, à un total de 9,95 millions de consommateurs en septembre. Naturgy, quant à lui, perd 590 000 contrats avec des baisses dans les deux segments, et reste à 4 millions d’utilisateurs.

Des rivaux qui grandissent

L’arrivée de nouveaux acteurs a ébranlé le marché espagnol de l’électricité ces dernières années. Le débarquement des compagnies pétrolières reconverties en groupes multi-énergies vient en aide aux électriciens dont l’expansion semblait stagner. Repsol a annoncé l’achat des actifs de Viesgo en juin 2018. À cette époque, la compagnie d’électricité cantabrique comptait moins de 660 000 clients d’électricité, mais elle dépassait à la fin de l’année dernière 916 000 contrats d’électricité, selon les données de la CNMC.

La compagnie pétrolière française Le total Elle est également entrée sur le marché espagnol de l’électricité fin 2020 avec le rachat des actifs d’EDP. L’électricité, avec des hauts et des bas certaines années, a réussi à rester stable autour de 1,1 million de clients d’électricité au cours des cinq dernières années. Total vise à accélérer la croissance du groupe.

En plus des grandes, il existe un autre bataillon de petites entreprises énergétiques sur le marché de l’éclairage. À la fin de 2020, il y avait un total de 314 distributeurs d’électricité en Espagne, selon le registre officiel de la CNMC. Certaines de ces sociétés sont à peine actives, mais une poignée de sociétés d’électricité indépendantes (ne faisant pas partie des grands groupes énergétiques verticaux) ont réussi à se renforcer. Autant ajouter entre tous pour dépasser les 3 millions de clients.

L’activité de commercialisation de l’électricité auprès des clients domestiques a été libéralisée en 2003. Depuis lors et pendant une décennie -jusqu’à fin 2013- les petits détaillants avaient réussi à ravir à peine 760 000 clients aux grandes compagnies d’électricité. Depuis lors et jusqu’à maintenant, le portefeuille de clients des commerçants indépendants a été multiplié par quatre. Des entreprises comme Fenie, CIDE, Audax, Holaluz ou Aldro Ils ont montré leur force et cumulent entre 200 000 et 400 000 clients électricité chacun.

Changer d’entreprise, pas de groupe

Les petits consommateurs d’électricité, généralement les ménages et certaines PME, peuvent choisir entre souscrire des tarifs d’électricité réglementés – que les grandes compagnies d’électricité sont obligées d’offrir et dont le montant est fixé en partie par l’évolution du marché de l’électricité – et des offres de marché gratuites – dont le montant est est librement fixé par les entreprises et dont les prix sont généralement stables. Le tarif réglementé est contracté par certains 10,5 millions de foyers, alors que 16,2 millions de consommateurs nationaux sont déjà passés au marché libre.

Traditionnellement, le tarif réglementé de l’électricité, appelé Prix Volontaire pour le Petit Consommateur (PVPC), est moins cher que ceux du marché libre. Mais cette année, avec le prix du marché de l’électricité qui s’emballe et qui atteint des sommets historiques, ce ne sera pas comme ça et les clients du tarif réglementé paieront plus que la majorité de ceux du marché libre.

Les tarifs du marché libre sont plus rentables pour les compagnies d’électricité que les tarifs réglementés, dans lesquels ils disposent d’une marge de commercialisation prédéterminée. Pour cette raison, les grandes entreprises essaient de transférer des clients de l’une à l’autre. Comme l’a souligné la CNMC dans son dernier rapport sur l’évolution du marketing, en 2020, un total de 660 000 consommateurs Ils ont abandonné le tarif réglementé et près de 60 % d’entre eux l’ont fait pour contracter un tarif gratuit auprès d’une filiale du même groupe d’activités avec lequel ils avaient un contrat PVPC.