11/03/2021 à 21:06 CET

Sara ledo

Endesa insiste sur le fait que le « piratage » du gouvernement aux revenus des centrales nucléaires, hydroélectriques et renouvelables qui ont internalisé le prix du gaz n’aura « aucun effet » sur vos comptes après que l’exécutif a exempté de la coupe les contrats signés à prix fixe. Mais l’entreprise espère maintenant que la même chose arrive avec lui réduction attendue par la hausse du CO2, qui garde la même philosophie que celle du gaz (supprimer les revenus supplémentaires de ces usines) mais qui a été traité comme projet de loi de l’exécutif et il est en cours d’approbation parlementaire par le Congrès des députés.

« Nous attendons un modification majeure qui exonère les contrats au forfait, comme le gaz (…) Il existe déjà cinq partis (politiques) qu’ils présenteront des amendements », a assuré Bogas lors de la conférence des analystes pour présenter les résultats de la compagnie d’électricité pour les neuf premiers mois de l’année. Ces comptes n’intègrent aucun impact de la hausse du gaz qui, si elle s’était maintenue, aurait eu un effet négatif sur 110 millions d’euros pendant ces 15 premiers jours de septembre, comme l’a expliqué le directeur financier de la compagnie d’électricité, Luca Passa.

L’entreprise assure, et cela a été communiqué au gouvernement, que toute sa propre production de base, à partir d’énergies hydroélectriques, nucléaires et renouvelables non régulées (les centrales sanctionnées par l’exécutif), est vendu d’avance pour couvrir des contrats au forfait avec des clients industriels et résidentiels à des prix « très inférieurs » à ceux actuellement fixés par le pool (marché de gros) – environ 50 euros le mégawattheure, comme le suggère Bogas.

Bien qu’elle n’ait pas remarqué l’effet du « hack », la compagnie d’électricité détenue par le groupe semi-public italien Dans le Avoir un bénéfice net au cours des neuf premiers mois de l’année de 1 459 millions d’euros, soit 3,4% de moins qu’à la même période de l’année précédente. L’entreprise justifie cette baisse par la hausse exceptionnelle des prix de l’électricité en raison des prix très élevés du gaz et des droits d’émission de CO2 ces derniers mois. Le bénéfice filet ordinaire a suivi la même ligne : 1 459 millions d’euros (14 % de moins).

Face à la baisse des profits, la hausse des des revenus qui ont explosé 43,6 % sur la période, à 18 603 millions d’euros, portée par une augmentation de 4 383 millions d’euros de la variation des « dérivés sur l’énergie » (couverture des risques) qui ont représenté 4 139 millions d’euros de charges.

La société confirme ses principaux objectifs financiers et commerciaux pour l’ensemble de l’année. Bien que le PDG d’Endesa ait estimé que le prix de l’électricité dans le marché de gros il restera « élevé pour les prochains mois ». Mais Bogas a également assuré qu’il s’attend à « une sorte de règlement extraordinaire en 2022 pour réduire le prix du ‘pool’ (marché de gros) « , puisqu’il considère que pour de nombreuses entreprises ce sera »très difficile « de faire des offres à vos clients « s’ils doivent acheter de l’énergie sur le marché. »

Endesa a doublé (45 %) son endettement net jusqu’à 10 000 millions d’euros, pour lui Payment dividende avec une charge sur les résultats de 2020 payée au cours de l’année et la diminution du cash-flow opérationnel à 862 millions.