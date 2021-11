Endesa se débarrasse des coupes annoncées par le gouvernement et Iberdrola ne paiera qu’un mois

16/11/2021 à 08:55 CET

David Page

Les coupes d’un milliard de dollars que le gouvernement avait l’intention d’appliquer aux compagnies d’électricité ne seront presque rien. L’Exécutif a approuvé en septembre un plan choc pour amortir l’impact sur la facture d’électricité des familles de la hausse exorbitante de l’électricité, qui comprenait initialement un piratage des revenus de l’entreprise. Mais après une collision frontale avec le secteur, le gouvernement a reformulé la réglementation pour exclure des coupes les entreprises qui ont démontré qu’elles ne bénéficiaient pas de la spirale ascendante du marché de l’électricité. Et ils commencent à le montrer en montrant leurs contrats de vente.

L’exécutif a calculé que les entreprises devraient restituer environ 2 600 millions d’euros en six mois pour les avantages extraordinaires qu’il soupçonnait que les centrales nucléaires et hydroélectriques tiraient de la hausse du prix de l’électricité. Et les grandes compagnies d’électricité ont prévenu que le coup menaçait d’aller jusqu’à 5 500 millions, car plus les prix montaient, plus ils devraient revenir.

Après la réforme de la réforme – approuvée avec seulement un mois d’écart l’un et l’autre par le Conseil des ministres -, le remboursement global auquel devra faire face l’ensemble du secteur électrique espagnol est loin de ces milliards de dollars et restera à peine 200 millions d’euros jusqu’en mars 2022, selon des sources proches des chiffres des entreprises concernées.

Première réduction

Électrique rouge d’Espagne -l’exploitant du système électrique- est chargé de recevoir les informations avec lesquelles les entreprises doivent démontrer qu’elles vendent leur électricité à partir de leurs centrales nucléaires et hydroélectriques avec des contrats à long terme et à des prix stables et à des niveaux bien inférieurs à ceux actuellement fixés .le marché de l’électricité (qui enregistre des prix records du fait de la hausse du coût du gaz et des droits de CO2, alors que les centrales nucléaires et hydroélectriques sont des technologies qui ne supportent pas ces coûts).

Red Eléctrica a déjà communiqué aux entreprises les résultats de la première série de revues de contrats à effectuer chaque mois. L’opérateur du système a confirmé Endesa vous vous débarrasserez complètement des coupures et que l’impact sur leurs comptes sera nul, après envoi de la documentation prouvant qu’ils ont toute leur production vendue aux prix antérieurs à la hausse actuelle. C’est ainsi que se réalisent les annonces de la filiale Enel lors de sa dernière présentation des résultats financiers, alors qu’elle prévoyait déjà que la nouvelle réglementation n’aurait aucun effet négatif sur ses comptes.

Depuis Iberdrola, de son côté, assure avoir dû faire face à un rendement réduit ce mois-ci -qui ne quantifie pas en détail- qu’il est le résultat de quelques ajustements de ses opérations et qu’il ne sera appliqué que dans cette première analyse des terres rares.

Des ajustements qui sont dus, selon les explications de l’entreprise, à la concentration des opérations de vente qui passent par le marché de gros pour calculer le paiement des taxes liées à la production, et qui ne se reproduiront pas dans les mois suivants. Iberdrola, qui a été l’entreprise qui a eu la stratégie la plus difficile de confronter le gouvernement pour annuler les coupes, prédit qu’à partir de ce mois, l’impact de la réforme du gouvernement sera également nul.

Initialement, la compagnie d’électricité présidée par Ignacio Sánchez Galán avait estimé l’impact des coupes à 113 millions d’euros dans ses résultats trimestriels seulement dans la seconde quinzaine de septembre, mais elle prévoyait déjà qu’elle corrigerait ce point pour le diluer et le laisser à pratiquement rien.

Trou dans le système

Les plan de choc approuvé par le Gouvernement pour amortir l’impact sur les factures d’électricité de la hausse des marchés de l’électricité et du gaz Il comprend de fortes baisses des taxes appliquées à la facture d’électricité et de la partie fixe des tarifs, ce qui se traduira par une forte baisse des revenus du système électrique.

Pour équilibrer les comptes du système et couvrir le milliardaire brisé causé par ces mesures, le gouvernement a adopté des patchs pour injecter de l’argent de manière extraordinaire. D’une part, il a augmenté de 900 millions d’euros (pour un total de 2 000 millions) le montant des enchères de droits d’émission de CO2 pouvant servir à financer les coûts du système électrique. D’autre part, le gouvernement entendait utiliser les recettes extraordinaires restituées par les compagnies d’électricité pour les réductions appliquées.

Avec l’électricité se débarrassant des coupures, le gouvernement fait face cette année à un décalage de millionnaires dans les comptes du système électrique. Un trou qui, sur l’ensemble de l’année, s’élèvera à environ 500 millions d’euros, selon les calculs effectués par les entreprises du secteur de l’électricité. Un retour au déficit du secteur car le système électrique ne pourra pas couvrir tous les coûts qu’il supporte avec les revenus qu’il percevra finalement après les baisses d’impôts et charges appliquées, à moins que l’Exécutif n’adopte d’autres mesures compensatoires avant la fin de l’année .