Endgame a presque pris fin avec cette tournure brutale et inattendue

Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame se combinent pour représenter un exploit sans précédent dans l’industrie. Nous n’avions aucune idée que nous nous dirigions vers cette fin fantastique pour la saga Infinity lorsque Marvel a créé le premier Iron Man. Qui aurait pensé à l’époque que Marvel raconterait une histoire massive à travers 23 films interconnectés ? C’est pourquoi Endgame a si bien fonctionné pour Marvel et les fans. Le film a battu de nombreux records au box-office. Et l’histoire a apporté la finale déchirante que nous avions prévue.

Les Avengers ont encore une fois sauvé la situation, mais cette fois, ils ont subi des pertes importantes. Ce ne sont pas seulement les décès de super-héros survenus pendant la mission et la bataille finale contre Thanos. C’est aussi cinq ans pour faire face aux événements d’Infinity War et à la séparation des Avengers. Tout ce chagrin a payé immensément, ouvrant la voie à ce qui, espérons-le, sera un autre voyage incroyable vers une finale de type Endgame. Mais nous venons de découvrir que Endgame aurait pu offrir une fin encore plus brutale que ce que nous avons obtenu.

Nous sommes sortis des salles au printemps 2018 sous le choc. La moitié de nos Avengers bien-aimés étaient morts en un clin d’œil dans ce qui s’est avéré être un brillant cliffhanger pour Fin du jeu. Il n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte que la mort d’Infinity War n’aurait pas pu être permanente. C’est parce que nous savions que certains des personnages décédés seraient à nouveau en vie dans de nouveaux films. De plus, Marvel ne pouvait pas simplement tuer autant de franchises en un seul clic.

Ces morts Avenger sont définitives

Dans l’année qui a suivi Guerre d’infini, nous avons obtenu plus de preuves soutenant l’idée que les Avengers survivants sauveraient d’une manière ou d’une autre tout le monde. Mais après Fin du jeu, il était clair pour quiconque sortait du théâtre que les décès étaient définitifs. Black Widow (Scarlett Johansson) et Iron Man (Robert Downey Jr.) sont morts pour de bon. Captain America (Chris Evans) s’est retiré dans une réalité différente.

Les décès n’étaient pas surprenants. Nous nous attendions à ce que certains des Avengers originaux se sacrifient dans Endgame. Nous ne savions tout simplement pas qui périrait. Après tout, au moins un décès était garanti. C’est le prix à payer pour la pierre d’âme. Et nous nous attendions à ce que les Avengers affrontent à nouveau Thanos dans Endgame. C’est le genre de bataille qui pourrait coûter des vies supplémentaires.

Rappelons également que les acteurs qui ont joué ces personnages emblématiques du MCU ont atteint la fin de leurs accords avec Marvel. Cela signifiait que les sorties étaient en ordre, que ce soit par la mort ou la retraite.

Au lendemain de Endgame, Marvel (et les Avengers) doivent se reconstruire. Nous aurons plus de héros qui rejoindront les Avengers et de nouveaux méchants apparaîtront. D’autres crossovers sont quasiment garantis, dont Avengers 5.

Certains de la vieille garde guident les nouveaux Avengers, y compris les héros survivants des six premiers. Nous avons déjà vu à Shang-Chi que Hulk (Mark Ruffalo) est très présent, bien que Smart Hulk soit revenu à Bruce Banner. Hawkeye (Jeremy Renner) jouera dans sa propre émission télévisée, qui sera diffusée sur Disney Plus le 24 novembre. Et Thor (Chris Hemsworth) fera équipe avec les Gardiens dans le quatrième volet de la franchise Thor, qui sortira en salles l’été prochain.

The brutal Avengers: Endgame finale qui n’a jamais été

Mais Kevin Feige & Co. voulait initialement que les six Avengers originaux meurent héroïquement tout en sauvant la situation dans Fin du jeu. Cette idée d’intrigue vient de faire surface grâce au livre The Story of Marvel Studios récemment publié, qui détaille les événements en coulisses qui ont façonné le MCU.

Ce sont les frères Russo qui ont révélé dans une interview que le pitch initial de Feige était que les six Avengers originaux meurent dans Endgame :

« Le pitch initial de Kevin était qu’il s’agissait de Toy Story 3 – un concept » ils vont tous sauter dans une fournaise ensemble « », révèle Joe Russo. Le refus des frères était qu’il n’y avait aucun moyen possible pour que l’histoire puisse prendre le temps de célébrer chacun d’eux. Et que, pour les fans, c’était un scénario impossible de sortir du théâtre et de traiter.

Il ne fait aucun doute que cette tournure brutale aurait porté un coup dur aux fans de Marvel. Ce sont les six héros qui ont fait du MCU un tel succès. Les voir mourir les uns après les autres aurait été dévastateur. Mais maintenant que vous avez appris cette friandise Endgame, vous vous demanderez sûrement comment tout cela aurait fonctionné.

Là encore, nous savons que Marvel avait déjà prévu d’introduire le multivers. C’est le genre d’« armure » d’intrigue qui laissera Feige & Co. faire ce qu’ils veulent avec les personnages, y compris les super-héros morts ou retraités.