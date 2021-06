Endgame Battle se déroulera en octobre ⋆ .

LEGO a révélé un nouvel ajout à son thème LEGO Marvel dans l’ensemble Sanctuary II: Endgame Battle (76237) basé sur la bataille culminante de l’épopée de super-héros de Marvel Studios Avengers : Fin de partie. L’ensemble de 322 pièces comprend des figurines Captain Marvel, Iron Man et Thanos et sera mis en vente le 1er octobre au prix de 39,99 $/34,99 £.

LEGO® Marvel Sanctuary II : Endgame Battle (76237) est un vaisseau spatial recherché des films Marvel regorgeant de détails réalistes pour inspirer un jeu imaginatif et des affichages impressionnants. Inclut 3 figurines : Iron Man, avec des explosions puissantes et un tireur ; Capitaine Marvel avec des explosions de puissance ardente et un bouclier ; et Thanos, avec un casque en or et une épée à double lame. Le vaisseau spatial à construire a un cockpit qui s’ouvre, une soute qui s’ouvre et 6 fusils à tenons. Les enfants rejoignent les 2 super-héros dans une bataille pour empêcher Thanos d’utiliser le Infinity Gauntlet. Ce jouet de construction spectaculaire et ludique est un excellent cadeau d’anniversaire, un cadeau de vacances ou une gâterie spéciale pour les enfants de 7 ans et plus. Le vaisseau spatial à construire mesure plus de 7 cm de haut, 18 cm de long et 36 cm de large – assez petit pour tenir dans une main, mais assez grand pour des aventures épiques.

Avengers : Fin de partie stars Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow), Jeremy Renner (Hawkeye), Josh Brolin (Thanos), Brie Larson (Capitaine Marvel), Paul Rudd (Scott Lang), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula), Chadwick Boseman (Black Panther), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Winter Soldier), Anthony Mackie ( Falcon), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Danai Gurira (Okoye), Benedict Wong (Wong), Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Tom Hiddleston (Loki), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Evangeline Lilly (The Wasp), Letitia Wright (Shuri) et Tessa Thompson (Valkyrie).