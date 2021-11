Endgame RNG Grind de Genshin Impact est brutal mais irrésistible

Image : miHoYo

Genshin Impact reçoit beaucoup de critiques légitimes du public pour ses mécanismes de jeu, mais seuls les joueurs de fin de partie connaissent la mouture basée sur la chance de rouler pour le meilleur équipement de personnage. Bien que ces «artefacts» ne coûtent pas d’argent réel, leur randomisation basée sur la chance me fait presque souhaiter qu’ils le fassent. Presque. Cet équipement de fin de partie RNG est l’une des principales raisons pour lesquelles la création des personnages les plus forts dans Genshin Impact est un processus qui peut prendre plusieurs mois.

Alors que les joueurs de Genshin peuvent obtenir des améliorations de statistiques lors du passage au niveau supérieur comme dans la plupart des RPG, la grande majorité de leurs statistiques proviennent en fait de l’équipement (« artefacts ») qu’ils portent. Il y a cinq emplacements d’artefact pour chaque personnage : fleur, panache, sablier, gobelet et diadème. La plupart d’entre eux ont une statistique principale aléatoire et jusqu’à quatre sous-stats aléatoires. Si vous enfilez plusieurs objets du même ensemble, des effets bénéfiques supplémentaires entrent en jeu. Par conséquent, deux instances du même personnage peuvent jouer très différemment selon les artefacts qu’elles ont équipés.

Au début, cela peut sembler un système amusant à expérimenter, mais c’est une énorme douleur pour les joueurs qui aiment optimiser le nombre de dégâts maximum. Vous voyez, de nombreux personnages ont des capacités qui s’adaptent à une statistique spécifique. Zhongli et Noelle ont tous deux la capacité de créer des boucliers, mais le bonus de bouclier de Zhongli dépend de sa santé maximale, tandis que celui de Noelle dépend de sa défense. Ainsi, même les personnages dotés de capacités similaires veulent un équipement qui améliore une statistique spécifique, plutôt que n’importe quelle statistique.

Les meilleurs artefacts peuvent être trouvés dans des donjons appelés « domaines », et il en coûte de la résine (points d’énergie) pour collecter des récompenses après un défi de domaine. Si vous obtenez un artefact qui ne correspond pas au personnage que vous essayez de construire, vous devez alors vous battre dans une pièce remplie d’ennemis pour une autre chance de dépenser votre résine. Chaque domaine contient des pièces de deux ensembles d’artefacts différents. Certains ensembles sont axés sur les dégâts, d’autres sur la défense et d’autres sur l’énergie. Cela signifie que vous lancez également les dés pour savoir si vous obtenez ou non la bonne pièce parmi un groupe de dix pièces potentielles. C’est avant même de creuser dans leur ventilation statistique. J’ai passé un mois à essayer d’obtenir un ensemble solide d’artefacts décents pour Zhongli. Je ne vise même pas un équipement optimal, et pourtant, un solide ensemble de cinq m’a échappé. À ce rythme, je pense qu’il va me falloir encore un an pour le construire à moitié décemment.

Vais-je passer une autre année à essayer vainement de construire l’ultbot ultime ? Vous pariez que je le suis. Contrairement aux taux pitoyables du gacha roulant, les domaines d’artefacts m’incitent à penser que j’ai une chance raisonnable d’améliorer les performances de mes personnages préférés. Cela ne me coûte pas d’argent de défier des domaines, car la résine se régénère tous les jours. Donc, même si je sais que le RNG est complètement des conneries, il y a toujours la voix lancinante à l’arrière de ma tête, disant « mon personnage préféré mérite d’abattre chaque ennemi d’un seul coup ». C’est vrai qu’il le fait. Et ainsi je me résigne aux mines d’artefacts.

Les récompenses aléatoires – standard, bien sûr, dans les jeux de Diablo à Destiny – n’est pas non plus unique à Genshin parmi les jeux de gacha. Arknights est un autre jeu de gacha qui randomise également les récompenses, mais il n’y a pas de méta d’optimisation dans ce jeu. Arknights vous permet également d’échanger des baisses de mise à niveau. Alors que Genshin vous permet d’échanger certains des artefacts, certains des meilleurs artefacts du jeu ne peuvent être obtenus que via des domaines agricoles. Il n’y a pas de raccourci vers la grandeur, ou un nombre de dégâts à six chiffres.

Peu importe à quel point mes enfants meurtriers deviennent puissants, je ressens toujours le besoin de les rendre un peu meilleurs encore, jour après jour. La méta d’optimisation devient une autre couche de gameplay pour essayer d' »élever » mes personnages – un fait dont Genshin semble être conscient, car il présente des personnages enfants qui ont capturé les instincts protecteurs du fandom. Le jeu étant axé sur l’amélioration progressive, il n’y a pas beaucoup de différence entre essayer d’optimiser vos combattants Genshin et jouer à un jeu de jardinage, ou élever des chats dans le jeu mobile Neko Atsume. Étant donné que je peux utiliser des artefacts non optimaux comme matériel d’expérience sur de meilleurs artefacts, je constate des améliorations constantes chaque jour. Donc, peu importe à quel point mes résultats sont décevants, je ne me sens pas pressé d’acquérir le personnage le plus puissant dès cette seconde. Comme le jeu aime me le rappeler, il ne s’agit pas de la destination. Il s’agit des nombreux, nombreux voyages frustrants en cours de route. Je vais quand même me plaindre à chaque fois que le jeu me donne un morceau de l’ensemble « Maiden Beloved ».