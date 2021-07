Dossiers de l’AFM libérera KRÉATEUR‘s “Endorama – Édition Ultime” le 17 décembre. Une vidéo lyrique pour la version remasterisée de “Âge d’or” est disponible ci-dessous.

KRÉATEUR n’a sûrement pas besoin d’être présenté à qui que ce soit à ce stade. Les Allemands faisaient partie des groupes distinctifs qui ont contribué à façonner et à façonner le style thrash émergent dans les années 1980. Et à travers des albums marquants comme “Plaisir de tuer” (1986), “Terrible certitude” (1987) et “Coma des âmes” (1990), ils avaient marqué leur propre marque de qualité, de passion et d’agressivité, prouvant ainsi qu’il s’agissait d’un groupe spécial de musiciens.

Mais non contents de se reposer sur leurs lauriers et de répéter ce qui avait déjà fonctionné, ils étaient maintenant prêts à faire passer les choses à un nouveau niveau avec un disque qui a poussé plus loin dans un nouveau territoire – avec l’album le plus gothique KRÉATEUR n’a jamais fait, en tant que leader Mille Petrozza reconnaît lui-même.

Sorti en avril 1999, “Endorama” est une preuve inestimable que KRÉATEUR étaient, et restent, des icônes en métal avec des horizons accueillants et enhardis. Aujourd’hui, plus de 22 ans plus tard, la déclaration audacieuse qui est “Endorama” obtient le relooking ultime – publié en tant que remasterisation complètement remaniée qui ajoute beaucoup de punch au son et montre que cet album est toujours fort même par rapport aux normes modernes.

“Endorama – Édition Ultime” liste des pistes :

CD1 :

01. Âge d’or (Remasterisé)



02. Endorama (Remasterisé)



03. Terre des Ombres (Remasterisé)



04. Quelques élus (Remasterisé)



05. Flamme éternelle (Remasterisé)



06. Passage à Babylone (Remasterisé)



07. futur roi (Remasterisé)



08. Entrée (Instrumental) (Remasterisé)



09. Effaceur d’âme (Remasterisé



dix. Esprit de bonne volonté (Remasterisé)



11. Chaos (Remasterisé)



12. Tyrannie (Remasterisé)



13. Enfants d’un Dieu inférieur (Remasterisé)

CD2 :

01. Âge d’or



02. Endorama



03. Terre des Ombres



04. Quelques élus



05. Flamme éternelle



06. Passage à Babylone



07. futur roi



08. Entrée (Instrumental)



09. Effaceur d’âme



dix. Esprit de bonne volonté



11. Chaos



12. Tyrannie

CD3 : (CD bonus)

01. Âge d’or (Version de démonstration)



02. Terre des Ombres (Version de démonstration)



03. Seul un dormeur considère la vie comme une réalité (Démo précédemment inédite)



04. Enfants d’un Dieu inférieur (Version de démonstration)



05. Flamme éternelle (Version de démonstration)



06. Effaceur d’âme (Version de démonstration)



07. De Mille Trônes (Démo précédemment inédite)

Vinyle:

Face A:

01. Âge d’or (Remasterisé)



02. Endorama (Remasterisé)



03. Terre des Ombres (Remasterisé)

Côté B :

04. Quelques élus (Remasterisé)



05. Flamme éternelle (Remasterisé)



06. Passage à Babylone (Remasterisé)

Côté C :

07. futur roi (Remasterisé)



08. Entrée (Instrumental) (Remasterisé)



09. Effaceur d’âme (Remasterisé)



dix. Esprit de bonne volonté (Remasterisé)

Côté D :

11. Chaos (Remasterisé)



12. Tyrannie (Remasterisé)



13. Enfants d’un Dieu inférieur (Remasterisé)



