Endroits de Noël pour manger, boire et faire la fête à Londres cette semaine

Dépêchez-vous cette semaine dans ces fabuleux lieux festifs (Photo: Metro.co.uk)

Ce n’est pas parce que c’est Noël que ça doit être traditionnel, n’est-ce pas ?

Que diriez-vous d’une fête dans une Electric Gamebox ? Ou un petit pain chinois en forme de sapin de Noël rempli de douceurs sucrées ? Ou un Noël tropical avec des cocktails au rhum ?

Non pas qu’il n’y ait pas beaucoup de choses à l’ancienne dans le style du pays des merveilles hivernales à faire, de la fabrication de couronnes au festin sur une terrasse scintillante sous un tapis en fausse fourrure.

Nous prendrons tout !

Ciel(lon) plein d’étoiles

Atteindre le ciel (lon)

Pour la fête de Noël de cette année pour les hommes gais exceptionnellement brillants (tout le monde est le bienvenu, mais vous devez avoir un marché cible, n’est-ce pas ?), les gens du club des membres gays itinérants Jake se sont surpassés et ont sécurisé Skylon, le bel espace du Royal Festival Hall surplombant la Tamise et les affaires de Noël de Southbank.

Un verre de Butler’s Bouquet étincelant (de Hackney !) à votre arrivée, des airs de disco et de Noël cool et quelques-uns des hommes les plus éligibles de tout Londres avec qui flirter dans l’installation Starry Night de Skylon avec des arches dorées et des étoiles suspendues.

Et ça ne vient pas beaucoup plus Noël que ça !

Dimanche à partir de 17h, Skylon, Royal Festival Hall, SE1

O, arbre de Noël, comme ton remplissage est beau

Des couches de bonté

Fatigué de vos vieilles tartes hachées? Eh bien, nous ne le sommes pas, mais c’est toujours agréable d’avoir une alternative, c’est là qu’interviennent ces petits pains de Noël de Bun House. Et ils sont somptueux !

Indépendamment de leur apparence – grand, vert, en forme de sapin de Noël – vous pouvez ensuite vous glisser dans quatre couches différentes: d’abord le caramel au pain d’épice épicé, puis le chocolat blanc, puis la crème de marron et enfin le chocolat noir et l’orange.

Nous avons mis une demi-pierre rien qu’en pensant à eux. Mais c’est Noël, alors que diable. Il suffit de précommander et de récupérer, où d’autre ? Quartier chinois.

Du 15 au 17 décembre, Bun House, 26-27 Lisle Street, WC2

Tu éloigneras les gens pour ça

Bienvenue sur la plus grande terrasse en plein air de Londres

Nous avons compris. Vous voulez sortir et faire Noël correctement, mais vous ne voulez pas nécessairement être entassé quelque part, avec de nouvelles variétés qui flottent et tout.

Eh bien, nous avons la solution parfaite : la plus grande terrasse en plein air de Londres, Barge East, est entièrement saisonnière avec des jardins d’hiver – couverts et bien au chaud – rejoignant le bar flottant et le restaurant pour vous nourrir, vous arroser et vous amuser à l’approche du grand jour.

Profitez d’un brunch sans fond (nous le faisons toujours !) chaud comme un crumpet sous des plaids en fausse fourrure avec des mini bouillottes accrochées à vous dans une cabane d’hiver ou une télécabine de ski ou sur la terrasse éclairée par les fées surplombant la rivière Lee.

Les pays des merveilles d’hiver ne viennent pas plus merveilleux. Ou hivernal.

Sweetwater Mooring, White Post Lane, E9

Le meilleur bar à whisky aucun

Un cran au dessus des autres

Si vous ne pouvez pas vous faire plaisir à Noël, quand pouvez-vous pousser le bateau pour une soirée de luxe ?

Nous ne connaissons certainement pas la réponse à cette question, mais nous y réfléchirons en mangeant d’une valeur de 150 £ (pour deux personnes!) avec des touches de Redbreast Whiskey au Festive Winter Retreat du New Street Grill et du Old Bengal Bar.

C’est une affaire de partenariat avec une carte complète de cocktails Redbreast Whisky servis sur la terrasse d’hiver magique avec des couvertures et des radiateurs et des cloches qui sonnent.

Et ceci étant New Street Warehouse, vous savez juste que la qualité de ces coupes va être très élevée.

Jusqu’au 28 janvier, New Street Warehouse, 16 New Street, EC2

Burgers à gagner

Les yeux rivés sur le prix (Photo : Erwin Schulz)

Une carte à gratter Patty & Bun ? Nous n’avons pas été aussi excités depuis que nous avons découvert que Greggs avait fait des cartes-cadeaux (oh, avons-nous gâché la surprise de ce que vous obtenez? Soz).

Avec 20 000 prix à gagner, dont 100 £ de repas Patty & Bun, le restaurant de hamburgers avec une différence s’est surpassé.

Offrez-vous simplement un Patty & Bun tout au long du mois de décembre (comme vous ne le feriez pas de toute façon, n’est-ce pas ?) et vous obtiendrez une carte à gratter et – selon toute probabilité – l’un de ces 20 000 prix.

Et vous pouvez réclamer votre prix à tout moment jusqu’à la fin février. Et vous savez à quel point ces deux premiers mois de l’année peuvent être sans joie.

Lieux variés

Artisanat brillant en fleurs

Faire une Haus complète

Noël est une période de l’année astucieuse. Nous ne voulons pas dire que c’est le moment d’être sournois. Nous disons simplement que c’est le moment où les gens développent leurs compétences créatives et il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire qu’à Bluebird Chelsea avec un verre de vin mousseux anglais Nyetimber à la main.

Là-bas, au restaurant très chic, ils donnent des cours de fabrication de couronnes d’une heure avec Blooming Haus.

Ainsi, non seulement vous vous retrouvez avec quelque chose de fantaisie pour votre porte d’entrée, mais vous pouvez également découvrir le thème Blue Starry Night au Bluebird avec des cabanes d’hiver sur la terrasse, des arbres, des fougères dorées, des pins givrés…

Dimanche, 350 Kings Road, SW3

Pensez autrement

Ils l’ont fait sortir du parc ce Noël

Cela commence à ressembler beaucoup à Boxpark Christmas, ce qui pourrait signifier n’importe quoi compte tenu de la gamme d’événements que ce lot organise dans leurs différents emplacements.

A Wembley, il y a WinterFeast le samedi 18, donc jeux, pichets de bière, musique live, vin chaud. Ensuite, il y a le retour de Massaoke Christmas Special pour vous les fans de karaoké qui n’aiment pas chanter seuls à Croydon le 23 décembre et Wembley le 22 (pensez à porter vos pulls de Noël pour un prix).

Oh et Whole Box O’Laughs stand-up-comedian-athon à Wembley ce dimanche, et le Festive Film Club et le Festive Jazz Club et des DJ et des boissons et de la nourriture et du shopping et… eh bien, à peu près n’importe quoi.

Lieux variés

Clubs cubains à gogo !

Nous sommes le souffle de La Havane ! (Photo : James Bedford)

Passez Noël à votre façon cette année. Si vous en avez déjà fini avec le froid enneigé ?

Triez-vous une table au Bluebird Café à White City où ils deviennent tropicaux avec Havana Club, ce qui signifie des cocktails chauds et des palmiers d’inspiration cubaine.

Ou vous pouvez vous rendre au Madison’s Winter Rooftop Retreat pour un autre menu de cocktails spécial gracieuseté de Bulleit Bourbon (nous aimons le son du Bad Santa) pendant que vous montez pour écouter des DJ tous les soirs à l’ombre de St. Paul’s.

Ou peut-être avez-vous envie du Lodge d’Argent au Coq d’Argent, où ils promettent le meilleur après-ski de tout Londres grâce à un partenariat avec Hennessy et une carte de bouchées alpines. Nous pourrions simplement faire tout ce qui précède.

Lieux variés

prenez vos responsabilités

Jeux à gogo

C’est la fête de Noël dont les gamers rêvent depuis qu’ils ont mis la main sur des consoles de jeux… grâce à la plateforme de jeu de groupe immersive Electric Gamebox.

Prenez votre jeu – ou simplement un jeu ! – copains, et entrez dans une Gamebox privée pour votre aventure numérique hyper-immersive.

Avec dix jeux au choix et une Gamebox qui s’anime avec la cartographie de projection, le suivi de mouvement, le son surround, les œuvres, c’est 60 minutes de plaisir à haute intensité dans le monde de l’espionnage ou des extraterrestres ou des fantômes ou tout ce qui flotte sur votre bateau quand il s’agit de jeu.

Avec de la place pour jusqu’à 24 personnes à la fois, vous pourriez être sur le point d’organiser les travaux de Noël de toute une vie !

Londres, Arch 3, 83 Scoresby Street, SE1

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Londres a un nouveau quartier du design à Greenwich et vous pourriez vivre juste à côté



PLUS : Les fans d’horreur peuvent passer Noël au London Dungeon cette année



À SAVOIR : Un restaurant dédié aux choux de Bruxelles ouvre la semaine prochaine à Londres

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();