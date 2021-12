Endwalker est la mise à jour de jeu de l’année 2021

La mort, la renaissance et la hauteur au milieu de la terrifiante indifférence mathématique de l’univers envers notre existence même – pas le genre de réflexions auxquelles on pourrait s’attendre d’un MMORPG truffé de catboys, pourtant c’est ce qu’évoque Final Fantasy 14: Endwalker.

C’est approprié, étant donné que Final Fantasy 14 a été envoyé pour mourir il y a plus de dix ans. En 2010, il a fallu tout le pouvoir du réalisateur Naoki Yoshida pour faire sortir l’enveloppe carbonisée du jeu des feux de la rampe jusqu’à ce qu’elle soit au moins quelque peu jouable. Borderline insurmontable à l’époque, ça. Personne n’aurait pu savoir que Final Fantasy 14 réapparaîtrait comme le meilleur MMORPG qui ait jamais existé.

Comme il convient qu’Endwalker s’attende à des efforts herculéens similaires de la part des joueurs pour sauver son monde d’Etheirys d’un destin grizzly, malgré la lourdeur du jeu en faveur du nihilisme. Des météorites cramoisies jonchent le ciel alors que le visage des gens de tous les jours se transforme en horreurs surnaturelles, leur seul sursis étant l’extrémité pointue de votre lame. La peur alimente cette apocalypse, et éteindre ses flammes devient vite intimidant, en particulier pour ceux d’entre nous qui parcourent Etheirys chaque année depuis la sortie de A Realm Reborn en 2013. C’est comme essayer d’utiliser l’eau d’un bocal à poissons rouges pour éteindre un feu de maison, et Endwalker veut que vous savouriez chaque goutte pour garder l’espoir en vie. Non pas que tout cela soit pertinent compte tenu de l’état actuel de notre monde, pas de siree bob.

Ce ton imprègne chaque détail solitaire de Final Fantasy 14: Endwalker, de ses cinématiques somptueuses qui feraient rougir Hideo Kojima aux combats qui mettront probablement à l’épreuve le pouvoir d’arrêt de votre canal lacrymal. Le donjon de Vanaspati est l’endroit où le mien a échoué. Peu de temps après, le jeu attire les joueurs dans un faux sentiment de sécurité, incitant tout le monde à croire que la nation insulaire tropicale de Thavnair est à l’abri d’une catastrophe imminente. Puis, en un clin d’œil, tout va en enfer. Les villageois implorent une mort rapide avant de se contorsionner dans les ennemis mêmes que vous devez affronter pour progresser. C’est sombre tout en contenant simultanément certaines des bagarres les plus excitantes que Final Fantasy 14 ait jamais eues. Le patron du voleur de terminus, par exemple, parsème continuellement l’arène d’images de ses vilains claquements de dents qui agissent comme des panneaux d’avertissement en bord de route. C’est à vous de découvrir si un sourire menaçant ou une gueule béante offre un refuge avant que la bête ne déchaîne des tas de sorts explosifs dans toutes les directions. Endwalker parvient à être tragique, mécaniquement difficile et sournoisement absurde à la fois sans trébucher sur un territoire involontairement drôle.

Cela ne veut pas dire Final Fantasy 14: Endwalker ne donne pas un bon rire du ventre ou deux – pas du tout, il le fait simplement de sa propre volonté. Un aspect curieux de l’extension est de savoir comment elle rappelle aux joueurs à quel point il est important de bien rire, surtout en période de grande difficulté. L’une des meilleures scènes implique Urianger, un idiot prétentieux qui parle dans vos anciennes langues alors qu’il essaie d’insuffler une certaine importance aux noms d’adorables créatures de lapin (Loporrits pour les fans de Final Fantasy IV). Imaginez sa surprise lorsque l’un d’eux dit que son nom est « Puddingway », et Urianger lance un discours balbutiant, nerveux, mais attachant sur la vertu du pudding. Jamais Final Fantasy 14 n’a laissé les joueurs dans des points de suture comme ça. C’est incroyable à quel point Endwalker fait passer l’aiguille entre un sujet lourd et une comédie digne d’une claque au genou sans que l’un ne domine jamais l’autre.

Ce soin tonal s’étend également à la partition. Le compositeur Masayoshi Soken apporte toujours son A-game, mais la bande originale d’Endwalker place la barre plus haut. Des chants de choeur contagieux et en plein essor aux riffs de violon pleins d’espoir dans des morceaux comme Endcaller aux ballades sombres et riches en traditions comme Flow, il s’agit d’une excellente bande-son de tous les temps. La musique de Soken accentue les moments les plus chargés d’émotion d’Endwalker à un degré ridicule, laissant les fans à bout de souffle ou sautant de leur siège d’excitation.

Rien ne met en évidence le succès de Final Fantasy 14: Endwalker comme la façon dont les fans font l’éloge de l’extension, malgré de graves problèmes de congestion du serveur rendant la connexion difficile. Dans une réalité alternative où Endwalker est simplement « bien », il recevrait probablement un contrecoup catastrophique, un peu comme New World l’a fait pour exactement les mêmes problèmes de connexion. Mais une fois que vous êtes dans le jeu lui-même, les frustrations techniques disparaissent, et tout ce qui reste est une extension MMORPG qui est universellement appréciée des critiques et des fans. Là où les fils de discussion Twitter sur les fruits à basse résolution dans Halo deviennent viraux, les textures angulaires du raisin d’Endwalker ont rapidement été élevées au statut de mème attachant.

Par-dessus tout, ce qui rend cette expansion extraordinaire, c’est la façon dont l’espoir se tisse dans chaque panneau de sa tapisserie. À la fin, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui n’est pas légèrement émotif par rapport au voyage qu’il a traversé. Même lorsque des forces tout à fait terrifiantes au-dessus de nous jugent notre vie indigne, nous arrivons finalement à décider quels pouvoirs nous guident, que ce soit la peur, l’indifférence, l’amour ou des rires bien mérités. C’est pourquoi Final Fantasy 14 : Endwalker est la meilleure mise à jour de jeu vidéo de 2021.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.