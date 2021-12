Endwalker est si populaire que Square Enix suspend les ventes de FFXIV

Être populaire n’est pas facile. Capture d’écran : Square Enix/Kotaku

Endwalker est la plus grande extension de Final Fantasy XIV à ce jour. Beaucoup de gens veulent y jouer. C’est une bonne chose, non ? D’habitude! Mais les serveurs sont encombrés à un point tel que Square Enix arrête temporairement les ventes numériques et au détail.

C’est vrai, FFXIV est si populaire que Square Enix en suspend la vente. Les serveurs, semble-t-il, ne peuvent pas suivre.

« Les joueurs connaissent actuellement des temps d’attente extrêmement longs en raison de la concentration dense d’heures de jeu qui dépassent de loin la capacité de notre serveur, en particulier pendant les heures de pointe, et nous avons donc décidé de suspendre temporairement la vente et la livraison de Final Fantasy XIV Starter Edition et Complete Edition », a écrit le producteur de FFXIV Naoki Yoshida sur The Lodestone. « De plus, bien que ceux qui ont un abonnement actif soient prioritaires pour se connecter, les joueurs d’essai gratuit ne peuvent pas se connecter en dehors des heures tardives de la nuit et tôt le matin, et nous suspendrons donc également temporairement les nouvelles inscriptions pour l’essai gratuit. »

À la fin du mois dernier, Kotaku a annoncé que Square Enix prenait des mesures pour améliorer les serveurs encombrés de l’extension Endwalker en donnant la priorité aux propriétaires de jeux plutôt qu’aux joueurs d’essai.

La suspension de la vente n’est que temporaire, a expliqué Yoshida, et sera progressivement supprimée au cours des prochains jours alors que Square Enix travaille avec ses partenaires commerciaux. Pendant ce temps, Square Enix demande aux joueurs de comprendre que ce sera un processus graduel. Mais le fabricant de jeux n’arrête pas seulement les ventes de FFXIV, il suspend également toutes les nouvelles publicités. « Cependant », a ajouté Yoshida, « il ne sera pas possible de suspendre certaines des publicités en raison de la nature de la façon dont elles ont été mises en place. »

Bien que ce soit la première fois que j’entends parler de Square Enix suspendant de nouvelles publicités sur un snafu de capacité de serveur, ce n’est pas la première fois que Final Fantasy XIV est si populaire qu’il cesse d’accueillir de nouveaux joueurs. En juillet 2021, Square Enix a temporairement cessé de vendre Final Fantasy XIV après un soudain pic de popularité. À cette époque, il était également interdit aux joueurs de créer de nouveaux personnages sur l’un des serveurs du jeu.

C’est bien d’avoir un jeu populaire, mais c’est un peu pénible quand cette popularité est si écrasante qu’il est difficile de profiter de ce jeu. « Nous sommes conscients que les longs délais d’attente pour se connecter au jeu empêchent les joueurs de jouer, et pour cela, nous nous excusons sincèrement », a poursuivi Yoshida. « En réponse à cela, nous avons récemment accordé sept jours de temps de jeu, mais maintenant nous allons également accorder quatorze jours supplémentaires. » Cela s’applique aux joueurs qui possèdent une version complète du jeu avec un abonnement actif en date du 21 décembre à 8h00 GMT. Cette heure et cette date correspondent à la date de sortie du patch 6.01.

Le correctif résoudra des problèmes tels que le bogue de connexion Error 2002 qui se produit pendant l’attente dans la file d’attente. Fait intéressant, c’est un bogue qui a ses racines dans le FFXIV original, mais qui est maintenant généré à plusieurs reprises. Square Enix a déjà le code pour corriger ce problème et a pensé à le publier avant la prochaine mise à jour. D’après Yoshida, « … à la fin [we] a décidé de l’inclure dans le patch 6.01, car il y a déjà beaucoup de nouveau code dans le pipeline pour le patch et l’interruption du processus de vérification peut conduire à d’autres bogues.

Une fois de plus, Yoshida est vraiment désolé pour tout cela, ajoutant : « À ceux qui ont été invités par leurs amis et leur famille qui ont envisagé de se joindre, ainsi qu’à nos partenaires commerciaux, nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait causer, et demander votre compréhension et votre coopération afin de réduire les embouteillages.

« Nous continuerons de surveiller la situation pendant que nous considérons le moment de la reprise des ventes. »

